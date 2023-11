Szaleniec zamordował Maurycego. Przejmujący gest taksówkarzy po pogrzebie chłopca. Łzy same płyną do oczu

Lech Poznań - Ruch Chorzów. Pewna wygrana Kolejorza

Lech Poznań w sobotni wieczór pokonał Ruch Chorzów 2:0. Gole dla Kolejorza zdobywali Mikael Ishak i Kristoffer Velde. - Najważniejsze było wygrać. Ponadto lekarze już w szatni po meczu mówili, że nie ma żadnych urazów zgłoszonych. Cieszymy się i czekamy na to, co w niedzielę, czyli mecz z Legią Warszawa. I do tego spotkania zaczynamy się szykować - powiedział po spotkaniu trener John van den Brom.

Lech Poznań - Ruch Chorzów. Tak bawili się kibice

Kibice przychodzą tłumnie na każdy mecz Kolejorza. Niemal na każdym spotkaniu było powyżej 20 tysięcy fanów. Starcie Lech - Ruch obejrzało 24 086 widzów. Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia kibiców: