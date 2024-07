Miała być luksusowa torebka, a był tort w jej kształcie! Żona zaniemówiła z wrażenia

Stylistki podkreślają, że monogram Domu Mody Louis Vuitton to na torebce symbol szyku, klasy, dobrego smaku i elegancji. Koszt luksusowego wyrobu ze skóry sygnowanego marką znanego projektanta, który w 1854 roku otworzył w Paryżu własny warsztat, produkujący kufry podróżne, jest bardzo duży. Co prawda nie wszystkie kosztują tyle, co najnowszy modelu torebki Louis Vuitton (torba Millionaire Speedy kosztuje 1 mln dolarów), ale i tak cena torebki - w zależności od modelu - jest wysoka, bo to od kilku czy kilkunastu tysięcy złotych.

Mąż kobiety, która od lat marzyła o takim modowym dodatku, postanowił zrealizować marzenie żony, ale zamiast zainwestować w torebkę ze skóry, zamówił torebkę z… ciasta. W ten sposób w Pracowni Wypieków Artystycznych „Beatkowe Torty” powstało niecodzienne dzieło sztuki sygnowane charakterystycznym LV.

- Nasze torty są ekstrawaganckim deserem wieńczącym najróżniejsze uroczystości. Są oryginalne, a praca nad nimi jest podszyta pasją i pieczołowitością - mówi Beata Kubiak, właścicielka Pracowni, która torty przygotowuje z ogromną dbałością o każdy detal. Jest jedna wada tego prezentu. Ponieważ tort w kształcie torebki Louis Vuitton był tak smaczny, że zostały już po nim tylko okruszki.

