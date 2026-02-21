Mieszkańcy Wielkopolski bez wody pitnej! Sanepid wydał pilne ostrzeżenie

Skażona woda w 21 miejscowościach

Mieszkańcy 21 miejscowości w powiecie ostrowskim do odwołania nie mogą korzystać z wody do picia. Powodem jest zanieczyszczenie ujęcia w gminie Raszków różnego rodzaju bakteriami.

Jak przekazał w sobotę, 21 lutego dyrektor ostrowskiego sanepidu Tadeusz Andrzej Biliński, woda nie nadaje się do spożycia ani do przygotowywania posiłków.

- Woda jest brudna, zawiera szereg różnych bakterii, nawet po przegotowaniu nie nadaje się do przygotowania posiłków. Nie należy się w niej także myć. Można ją używać tylko do celów sanitarnych - powiedział.

Na razie nie ustalono, co doprowadziło do skażenia.

Najgorszy scenariusz wykluczony

Szef sanepidu poinformował jednak, że w przebadanych próbkach nie wykryto groźnych bakterii kałowych E.coli.

- Tak więc ten najgorszy scenariusz został wykluczony - powiedział Biliński.

Jak zaznaczył, kontakt z zanieczyszczoną wodą może prowadzić do zatruć pokarmowych i problemów skórnych. Najbardziej zagrożone są dzieci, seniorzy oraz osoby z osłabioną odpornością.

Trwa akcja dostarczania wody

Kłopot z wodą trwa od piątku i obejmuje 21 miejscowości w gminie Raszków. Samorząd zapewnia, że każdego dnia do mieszkańców dostarczana jest woda pitna. Do tej pory rozdysponowano ponad 51 tysięcy pięciolitrowych baniaków. W pomoc włączyli się strażacy oraz sąsiednie gminy.

Władze Raszkowa poinformowały również, że skażone ujęcie zostało odłączone od sieci wodociągowej, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.

– Cała sieć wymaga teraz dezynfekcji i płukania chlorem. W związku z tym woda przez pewien czas nie będzie nadawała się do użytkowania – brzmi treść komunikatu.

