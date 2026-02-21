Mieszkańcy Wielkopolski bez wody pitnej! Sanepid wydał pilne ostrzeżenie

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-02-21 12:33

Mieszkańcy 21 miejscowości w powiecie ostrowskim są pozbawieni wody zdatnej do picia do odwołania. Powodem jest skażenie studni w gminie Raszków różnymi bakteriami. Szczegóły poniżej.

Mieszkańcy Wielkopolski bez wody pitnej! Trwa walka o dostawy i dezynfekcję sieci

i

Autor: Pixabay.com

Skażona woda w 21 miejscowościach

Mieszkańcy 21 miejscowości w powiecie ostrowskim do odwołania nie mogą korzystać z wody do picia. Powodem jest zanieczyszczenie ujęcia w gminie Raszków różnego rodzaju bakteriami.

Jak przekazał w sobotę, 21 lutego dyrektor ostrowskiego sanepidu Tadeusz Andrzej Biliński, woda nie nadaje się do spożycia ani do przygotowywania posiłków.

- Woda jest brudna, zawiera szereg różnych bakterii, nawet po przegotowaniu nie nadaje się do przygotowania posiłków. Nie należy się w niej także myć. Można ją używać tylko do celów sanitarnych - powiedział.

Na razie nie ustalono, co doprowadziło do skażenia.

Najgorszy scenariusz wykluczony

Szef sanepidu poinformował jednak, że w przebadanych próbkach nie wykryto groźnych bakterii kałowych E.coli.

- Tak więc ten najgorszy scenariusz został wykluczony - powiedział Biliński.

Jak zaznaczył, kontakt z zanieczyszczoną wodą może prowadzić do zatruć pokarmowych i problemów skórnych. Najbardziej zagrożone są dzieci, seniorzy oraz osoby z osłabioną odpornością.

Trwa akcja dostarczania wody

Kłopot z wodą trwa od piątku i obejmuje 21 miejscowości w gminie Raszków. Samorząd zapewnia, że każdego dnia do mieszkańców dostarczana jest woda pitna. Do tej pory rozdysponowano ponad 51 tysięcy pięciolitrowych baniaków. W pomoc włączyli się strażacy oraz sąsiednie gminy.

Władze Raszkowa poinformowały również, że skażone ujęcie zostało odłączone od sieci wodociągowej, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.

– Cała sieć wymaga teraz dezynfekcji i płukania chlorem. W związku z tym woda przez pewien czas nie będzie nadawała się do użytkowania – brzmi treść komunikatu.

Przeczytaj także:
Szok w sądzie. Zakatował strusia Zenka dla sławy. "Filmik przebije wszystko"
RZ czy Ż? Jak napiszesz to słowo?
Pytanie 1 z 35
Jak zapiszesz to słowo?
A*Teens wracają po ponad 20 latach! Mają chrapkę na Eurowizję 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki