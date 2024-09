i Autor: Facebook / 1 Warszawska Brygada Pancerna, Domin Robert i Mateusz zginęli na poligonie w Drawsku. Prokuratura ujawniła wyniki sekcji zwłok

Zarzuty dla szeregowego

Młodzi żołnierze zginęli podczas ćwiczeń na poligonie. Roberta i Mateusza rozjechał wóz bojowy. Wstrząsające okoliczności

To on odpowie za śmierć dwóch młodych żołnierzy na poligonie w Drawsku Pomorskim. Prokuratura przedstawiła zarzut nieumyślnego spowodowania śmiertelnego wypadku szeregowemu Marcinowi G. Mężczyzna kierował wozem bojowym, który rozjechał służących w tej samej jednostce: kaprala Roberta oraz szeregowego Mateusza. Zmarli żołnierze ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy. Podejrzany nie przyznał się do winy.