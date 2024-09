i Autor: Google Maps, Shutterstock(2) Policja w Poznaniu wyjaśnia szczegółowe przyczyny śmiertelnego wypadku na ul. Roboczej, w wyniku którego zmarł motocyklista, zdj. ilustracyjne

Tragedia na Roboczej

Śmiertelny wypadek w Poznaniu! 46-letni motocyklista nie przeżył uderzenia. Staranował go 26-latek

46-letni motocyklista zmarł w jednym ze szpitalu w Poznaniu, po tym jak potrącił go 26-letni kierowca. Do wypadku doszło w środę, 4 września, w godzinach popołudniowych, na ul. Roboczej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, prowadzący opla astra młody mężczyzna rozpoczął manewr skrętu w lewo, ale nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 46-latkowi, doprowadzając do zderzenia.