67-latka nie żyje

Nie zauważyła pociągu?! Śmiertelny wypadek na torach. Pasażerowie nie mogli nic zrobić przez 3 godziny [ZDJĘCIA]

67-latka zginęła w wypadku na torach pod Kościerzyną, gdy potrącił ją pociąg osobowy typu: szynobus. Do zdarzenia doszło we wtorek, 3 września, w późnych godzinach popołudniowych. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kobieta przechodziła przez tory w niedozwolonym miejscu, gdy doszło do uderzenia. Ruch kolejowy na trasie Kościerzyna-Chojnice został wstrzymany na ok. 3 godziny.