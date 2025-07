Nie „sto lat”, lecz „dwieście”! Pan Alfons Tomke z Zakrzewa kończy 107 lat

107 lat historii. Pan Alfons Tomke to świadek wieku, bohater i wzór siły ducha

Ten człowiek to prawdziwa historia. Między 1918 a 1939 rokiem był działaczem Związku Polaków w Niemczech i już jako dziewiętnastoletni chłopak brał udział w pierwszym Kongresie Związku Polaków w Berlinie. Ponieważ oficjalnie mężczyzna był mieszkańcem Niemiec, to dwukrotnie został wcielony do Wehrmachtu. Po raz pierwszy na rok przed wybuchem II wojny światowej (wtedy zwolniono go uznając, że jest „niebezpieczny dla wojska niemieckiego”), a po raz drugi - w 1944 roku i wysłano do walk pod Leningradem. Tam dostał się do sowieckiej niewoli i przez 5 lat był w łagrze, gdzie przymusowo pracował w kopalni.

W 1949 roku wrócił do Berlina, a następnie przeprowadził się do Zakrzewa. Od 1962 roku pracował w banku aż do emerytury. W 2018 roku Alfons Tomke został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem Senatu RP. Medal Senatu został wydany z okazji 500-lecia istnienia Senatu w Polsce i przyznawany jest wyjątkowym Polakom za szczególne osiągnięcia na rzecz kraju. Pan Alfons jest też członkiem Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Z okazji urodzin życzenia pan Alfons przyjął również od całej społeczności swojej gminy. - Pana urodziny to wydarzenie niezwykłe – nie tylko w życiu Pana Rodziny i Bliskich, ale także dla całej społeczności Gminy Zakrzewo. Jest Pan naszym najstarszym mieszkańcem i prawdziwym świadkiem historii, której echa wciąż żyją w Pana wspomnieniach - napisali przedstawiciele samorządu.

