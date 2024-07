Nie tylko męczący upał. IMGW ostrzega przed burzami. Wiemy, gdzie będzie najgorzej

Ostrzeżenia IMGW przed burzami

Trwający tydzień ma być czasem ochłodzenia i stabilizacji w pogodzie. Zanim to jednak nastąpi, w poniedziałek (22 lipca) pogoda może być niebezpieczna. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), tego dnia "przemieszczać się będzie z zachodu na wschód kraju zatoka niżowa z frontem atmosferycznym, który rozdzieli upalne powietrze zwrotnikowe na wschodzie od polarnego morskiego na zachodzie oraz przyniesie opady deszczu i burze". IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w zachodniej Polsce. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 20 mm do 35 mm, lokalnie do 45 mm. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna w zachodnich regionach od 23°C do 28°C, na pozostałym obszarze przeważnie od 28°C do 32°C; chłodniej jedynie na wybrzeżu od 20°C do 25°.

Alert RCB. Taką wiadomość otrzymali mieszkańcy ośmiu województw

Przed groźnymi burzami w poniedziałek (22 lipca) przestrzega nie tylko IMGW, ale również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. - Uwaga! Dziś (22.07) prawdopodobne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie - wiadomość o takiej treści otrzymali mieszkańcy ośmiu województw. Alert RCB został wysłany do województwa opolskiego i wielkopolskiego oraz części województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

łódzkiego,

dolnośląskiego,

lubuskiego.

