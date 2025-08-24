Nietypowa zbiórka parafii w Poznaniu. Chcą uzbierać 30 tys. złotych na luksusowy konfesjonał

Parafia w Poznaniu zbiera na dźwiękoszczelny konfesjonał

Jak informuje parafia, celem zbiórki na siepomaga.pl jest zapewnienie wiernym jeszcze większego komfortu i poczucia bezpieczeństwa podczas spowiedzi. Dźwiękoszczelny konfesjonał ma zagwarantować intymność i poufność rozmów z księdzem. Koszt takiego rozwiązania? 30 tysięcy złotych. Do tej pory uzbierano niecałe 3 tys. złotych.

"Inwestycja w duchowe bezpieczeństwo"? Ksiądz tłumaczy, po co ten konfesjonał!

Ks. Piotr Garstecki podkreśla, że zakup dźwiękoszczelnego konfesjonału to inwestycja w duchowe bezpieczeństwo wiernych. "Dajemy poczucie bezpieczeństwa i poufności, które pozwalają jeszcze pełniej przeżyć ten sakrament" - tłumaczy duchowny. Dodaje również: "Widzimy ogromną potrzebę postawienia w naszym kościele kolejnego dźwiękoszczelnego konfesjonału. To inwestycja w godne, bezpieczne i komfortowe warunki sprawowania sakramentu spowiedzi – zarówno dla penitentów, jak i dla kapłana."

Konfesjonał ma ułatwić spowiedź

Parafia argumentuje, że dźwiękoszczelny konfesjonał jest szczególnie potrzebny osobom starszym, które mogą mieć problemy ze słuchem. Izolacja akustyczna ma zapewnić lepszą słyszalność i komfort podczas spowiedzi.

„Coraz więcej osób korzystających ze spowiedzi podkreśla komfort, wygodę, też to bezpieczeństwo dźwiękowe, dużo osób starszych potrzebuje wsparcia jeżeli chodzi o słyszalność, zewnętrzne dźwięki nie przeszkadzają, z wnętrza dźwięki się nie wydobywają, dlatego też to Boże miłosierdzie może się rozlewać szeroko” – wyjaśnia ks. Garstecki.

Parafia podkreśla, że "spowiedź to akt odwagi, a dźwiękoszczelny konfesjonał ma pomóc wiernym w przełamaniu barier".

"Wyznanie grzechów wymaga odwagi. Wierzymy, że dając naszym parafianom komfortowe warunki spowiedzi, zapewniamy coś więcej niż tylko wygodę. Dajemy poczucie bezpieczeństwa i poufności, które pozwalają jeszcze pełniej przeżyć ten sakrament." Dodatkowo, jak informuje parafia: "Od kilku lat w naszym kościele działa zabudowany, dźwiękoszczelny konfesjonał, który okazał się prawdziwym błogosławieństwem. Wierni, korzystający z sakramentu spowiedzi, doceniają komfort, bezpieczeństwo akustyczne i intymność, jakie zapewnia. Szczególnie osoby starsze chwalą brak zewnętrznych hałasów, co ułatwia skupienie i rozmowę z kapłanem. Dzięki temu Boże Miłosierdzie może rozlewać się jeszcze szerzej!".