Nietypowa zbiórka parafii w Poznaniu. Chcą uzbierać 30 tys. złotych na luksusowy konfesjonał

2025-08-24

Parafia Świętego Rocha w Poznaniu zaskakuje nietypową inicjatywą. Proboszcz ks. Piotr Garstecki ogłosił zbiórkę pieniędzy na zakup dźwiękoszczelnego konfesjonału. Jeden taki już funkcjonuje w parafii i jak twierdzi duchowny, zdobył serca wiernych. Cena? 30 tys. złotych.

konfesjonał

i

Autor: Pixabay.com
Parafia w Poznaniu zbiera na dźwiękoszczelny konfesjonał

Jak informuje parafia, celem zbiórki na siepomaga.pl jest zapewnienie wiernym jeszcze większego komfortu i poczucia bezpieczeństwa podczas spowiedzi. Dźwiękoszczelny konfesjonał ma zagwarantować intymność i poufność rozmów z księdzem. Koszt takiego rozwiązania? 30 tysięcy złotych. Do tej pory uzbierano niecałe 3 tys. złotych.

"Inwestycja w duchowe bezpieczeństwo"? Ksiądz tłumaczy, po co ten konfesjonał!

Ks. Piotr Garstecki podkreśla, że zakup dźwiękoszczelnego konfesjonału to inwestycja w duchowe bezpieczeństwo wiernych. "Dajemy poczucie bezpieczeństwa i poufności, które pozwalają jeszcze pełniej przeżyć ten sakrament" - tłumaczy duchowny. Dodaje również: "Widzimy ogromną potrzebę postawienia w naszym kościele kolejnego dźwiękoszczelnego konfesjonału. To inwestycja w godne, bezpieczne i komfortowe warunki sprawowania sakramentu spowiedzi – zarówno dla penitentów, jak i dla kapłana."

W parafii pod Lublinem mają nowy konfesjonał. Sam się dezynfekuje

Konfesjonał ma ułatwić spowiedź

Parafia argumentuje, że dźwiękoszczelny konfesjonał jest szczególnie potrzebny osobom starszym, które mogą mieć problemy ze słuchem. Izolacja akustyczna ma zapewnić lepszą słyszalność i komfort podczas spowiedzi.

„Coraz więcej osób korzystających ze spowiedzi podkreśla komfort, wygodę, też to bezpieczeństwo dźwiękowe, dużo osób starszych potrzebuje wsparcia jeżeli chodzi o słyszalność, zewnętrzne dźwięki nie przeszkadzają, z wnętrza dźwięki się nie wydobywają, dlatego też to Boże miłosierdzie może się rozlewać szeroko” – wyjaśnia ks. Garstecki.

Parafia podkreśla, że "spowiedź to akt odwagi, a dźwiękoszczelny konfesjonał ma pomóc wiernym w przełamaniu barier".

"Wyznanie grzechów wymaga odwagi. Wierzymy, że dając naszym parafianom komfortowe warunki spowiedzi, zapewniamy coś więcej niż tylko wygodę. Dajemy poczucie bezpieczeństwa i poufności, które pozwalają jeszcze pełniej przeżyć ten sakrament." Dodatkowo, jak informuje parafia: "Od kilku lat w naszym kościele działa zabudowany, dźwiękoszczelny konfesjonał, który okazał się prawdziwym błogosławieństwem. Wierni, korzystający z sakramentu spowiedzi, doceniają komfort, bezpieczeństwo akustyczne i intymność, jakie zapewnia. Szczególnie osoby starsze chwalą brak zewnętrznych hałasów, co ułatwia skupienie i rozmowę z kapłanem. Dzięki temu Boże Miłosierdzie może rozlewać się jeszcze szerzej!".

