Niecodzienny „parking” na rondzie! 19-latek nie opanował Opla. Potem wyszło na jaw coś jeszcze

W nocy w Wągrowcu policja otrzymała zgłoszenia o srebrnej Corsie stojącej na rondzie Pałuckim.

Świadek ujął 19-latka krążącego wokół auta, podejrzewając, że jest pod wpływem środków odurzających.

Nastolatek przyznał się do kierowania autem bez uprawnień i spowodowania kolizji.

Mężczyzna był trzeźwy, ale pobrano od niego krew do badań na obecność narkotyków, a sprawa trafi do sądu.

W nocy wągrowieccy policjanci odebrali szereg zgłoszeń o srebrnej Corsie „parkującej” na środku ronda Pałuckiego. Informacja o stojącym samochodzie przekazana była przez wielu świadków – kierowców i przechodniów, którzy tamtędy się przemieszczali. Pierwsze informacje pojawiły się po godzinie 1:24 w niedzielę, 30 listopada.

Jeden z zgłaszających widząc krążącego przy samochodzie nastolatka, podejrzewając, że może znajdować się pod wpływem „jakichś” środków, ujął go i przekazał w ręce wezwanego patrolu.

Ujęty nastolatek potwierdził policjantom, że kierował samochodem, którego nie opanował. „Szczegółów dokładnie nie pamiętałem, zapamiętałem tylko wystrzelenie poduszek powietrznych” – przyznał.

Zamieszkały w Wągrowcu 19-letni kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania, stąd jego sprawa przekazana zostanie do decyzji sądu. Mężczyzna został poddany badaniu alkomatem – był trzeźwy, dodatkowo pobrano od niego krew do badań na zawartość środków działających podobnie do alkoholu.

Mężczyzna po czynnościach został zwolniony, a autem nad ranem zajęła się pomoc drogowa.