Nowy mieszkaniec poznańskiego Zoo! Trwa wybór imienia dla małej jeżatki

Jeżatka afrykańska to gryzoń z rodziny jeżozwierzowatych, a ciało ma pokryte niezbyt długimi, ale spłaszczonymi kolcami. Świetnie pływa, ale też szybko pływa oraz wyśmienicie wspina się po drzewach. Żywi się roślinami, ale i nie pogardzi drobnymi bezkręgowcami. Jak sama nazwa wskazuje zwierzę to występuje w Afryce, głównie w okolicach równika. Co ciekawe, jeżatka afrykańska ma jedną z najdłuższych ciąży wśród gryzoni - 110 dni!

Teraz w poznańskim Zoo można podziwiać maluszka. Pracownicy ogrodu już szukają dla niego imienia. Nie wiadomo jeszcze, jakiej jest płci, więc mile widziane są propozycje i damskie, i męskie.

Swoje propozycje można składać w poście poniżej!

