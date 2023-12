Nowy przedmiot w szkole. Będzie uczył tego, co kiedyś potrafił każdy

Z autorską inicjatywą wyszedł samorząd Miasta i Gminy Pleszew, który zauważając pewne braki, postanowił zadbać o rozwój umiejętności potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu.

- Zauważamy wśród młodych osób, że coraz częściej mają problemy z podstawowymi czynnościami jak np. wiązane sznurowadeł. Postanowiliśmy więc oprócz rozwijania kompetencji przyszłości, zadbać o ich motorykę i umiejętności praktyczne – mówi dla pleszew.pl Izabela Świątek, zastępca burmistrza MiG Pleszew, odpowiedzialna w gminie za oświatę. To właśnie w tym celu stworzono pracownie techniczne z profesjonalnym wyposażeniem.

Sale do przeprowadzania zajęć technicznych powstały w trzech szkołach podstawowych na terenie Pleszewa. Wyposażone są w profesjonalne stanowiska do pracy z narzędziami. Jak przekazuje Urząd Miasta, specjalne stoły umożliwiają bezpieczną pracę przy konstruowaniu i majsterkowaniu. Na wyposażeniu pracowni są wkrętarki, maszyny do szycia, szlifierka, wyrzynarka i drobne narzędzia niezbędne do wyszywania, obróbki materiałów i prostych prac budowlanych. Skorzystają z nich głównie uczniowie klas IV-VII w ramach zajęć technicznych oraz zajęć dodatkowych.

Z nowoczesnych pracowni korzystają już uczniowie trzech szkół, ale to nie koniec. - Planowane jest również zorganizowanie pracowni w szkołach wiejskich, jednak jest to uzależnione od dostępności dodatkowych sal ­– informuje Anna Bogacz, rzecznik prasowy UMiG Pleszew.

Koszt inwestycji to 85 tys. zł.

