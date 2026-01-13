Gigantyczny pożar hali pod Poznaniem! Wszystko przez jedną paczkę z Niemiec

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-01-13 13:10

Tajemnicza przesyłka z Niemiec spowodowała olbrzymi pożar hali magazynowej pod Poznaniem. Jak poinformowała wielkopolska policja, biegły z zakresu pożarnictwa wskazał jedno, konkretne źródło ognia. Szczegóły w artykule.

Super Express Google News

Pożar olbrzymiej hali magazynowej wybuchł w niedzielny poranek, 11 stycznia. Pierwsze sygnały o ogniu strażacy dostali o godz. 6:36. Ogień opanował halę dużej firmy spedycyjnej, około 11 tys. metrów kwadratowych. Cała akcja trwała ponad dobę. 

Zobacz: Wielki pożar magazynu pod Poznaniem. Skala zniszczeń poraża!

Na miejscu pożaru pracowało łącznie ok. 80 zastępów straży pożarnej - mówił mł. asp. Martin Halasz z poznańskiej Państwowej Straży Pożarnej, podkreślając, że akcja była niezmiernie trudna ze względu na zagrożenie i zawalenie się konstrukcji hali do środka i zamarzającą wodę. 

Śledztwo w sprawie pożaru przejęła Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. 

Przedstawiciel właściciela nie został jeszcze przesłuchany - mówi policjant. 

Po zakończeniu akcji strażaków oględziny hali przeprowadzili policyjni biegli i biegli z zakresu pożarnictwa.

Biegły z zakresu pożarnictwa wyraził opinię dotyczącą przyczyny pożaru wskazując, że jedynym źródłem ognia była znajdująca się w hali przesyłka z zawartością baterii do hulajnóg - powiedziała Super Expressowi Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji.

Biegły stanowczo i kategorycznie wykluczył udział osób trzecich w zdarzeniu. 

Na tę okoliczność został dzisiaj przesłuchany - dodaje policjantka. 

Obecnie trwa ustalanie wartości strat. Obecnie trwa ustalanie wartości strat. O dalszych czynnościach w śledztwie zdecyduje prokurator.

Pożar zniszczył kościół, ale nie zabrał Bożego Narodzenia
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki