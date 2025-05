Oblał jej twarz kwasem, a potem wbił nóż w serce. Potworna zbrodnia pod Poznaniem. Powód szokuje

Koziegłowy. Brutalny atak na byłą żonę

Przerażająca historia z Koziegłów pod Poznaniem (woj.wielkopolskie). W poniedziałkowy poranek (5 maja) Roman R. zaczaił się na swoją byłą żonę pod blokiem i czekał, aż kobieta będzie wychodziła do pracy. Gdy tylko była żona znalazła się na ulicy podbiegł do niej i oblał jej ciało żrącą substancją. Tego mu jednak było mało. Roman R.rzucił się na kobietę z nożem i zadał jej trzy precyzyjne ciosy.

- W klatkę piersiową, brzuch i szyję - mówi Super Expressowi Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Mężczyzna szybko trafił w ręce policji, bo po zabójstwie krążył wokół ciała zamordowanej.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Monika B. oblewała córeczkę kwasem? Potwór, nie matka! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zrobił to, bo chciał mieszkania. Grozi mu dożywocie

- Zgłoszenie wpłynęło od sąsiadki która zauważyła leżącą na ziemi zakrwawioną kobietę i krążącego wokół niej mężczyznę - dodaje prokurator. Roman R. stanął już przed prokuratorem. - Usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie - mówi Wawrzyniak.

Mężczyzna był mężem kobiety, ale ponieważ znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie, kobieta rozwiodła się z nim. Roman R.miał też sądowy zakaz zbliżania się do byłej żony. Niestety, był bardzo niezadowolony z podziału majątku po rozwodzie. - Chciał mieć pełną własność mieszkania - mówi Wawrzyniak. Z tego powodu postanowił byłą małżonkę zabić. Za to co zrobił grozi mu nawet dożywocie za kratkami. Do winy się przyznał, jednak odmówił złożenia wyjaśnień.