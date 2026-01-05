Tragedia podczas walki z zimą! Kierowca pługopiaskarki nie żyje

Tragiczny wypadek podczas walki z zimą w Lesznie. 58-latek spadł z pługopiaskarki i zginął

Tragicznie zakończyła się nocna praca w jednej z firm zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg w wielkopolskim Lesznie. W niedzielę, 4 stycznia około godziny 23.30 zginął 58-letni pracownik przedsiębiorstwa. Mężczyzna spadł z części ładunkowej pojazdu ciężarowego. Obrażenia okazały się śmiertelne. O sprawie poinformowało lokalne Radio Elka. Jak informuje cytowana przez to źródło Komenda Miejska Policji w Lesznie, do wypadku doszło w trakcie wykonywania zwykłych czynności związanych z obsługą ciężarówki. – Kierowca pojazdu podczas czynności związanych z jego obsługą spadł z części ładunkowej i w wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu – przekazała Radiu Elka podkomisarz Monika Żymełka.

Sprawę wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. Postępowanie prowadzi też Państwowa Inspekcja Pracy

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe oraz policję. Niestety, mimo szybkiej reakcji, życia mężczyzny nie udało się uratować. Ciało 58-latka zostało zabezpieczone do dalszych czynności procesowych. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratury. Równolegle własne postępowanie prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy. – Rano otrzymaliśmy informację od policji. Nasz inspektor pracy udał się na miejsce i będzie prowadził postępowanie – poinformował Piotr Sterczała z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Śledczy sprawdzą m.in., czy podczas wykonywania pracy zachowane były wszystkie wymagane procedury bezpieczeństwa oraz czy warunki, w jakich doszło do wypadku, spełniały obowiązujące normy.