i Autor: Zdjęcie ilustracyjne: Shutterstock (2) Poznań. Pożar auta na osiedlu Batorego. W środku ciało 66-latka

Nocna tragedia

66-latek spłonął w swoim aucie! Przerażające zdarzenie na osiedlu Batorego w Poznaniu

66-letni mężczyzna to ofiara pożaru, do którego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek, 5 maja, na osiedlu Batorego w Poznaniu. Płomienie objęły należącą do mężczyznę kię sportage, a w środku samochodu znaleziono ciało denata. Sprawą zajęła się prokuratura, która zarządziła przeprowadzenie sekcji zwłok.