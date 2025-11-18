Od stycznia zmiany. Będą kontrole worków na śmieci

Nowe zasady przy segregacji śmieci

Niektóre samorządy w Polsce, mierząc się z rosnącymi kosztami wywozu i koniecznością dostosowania przepisów do unijnych wymogów, wprowadzają rozwiązania, które mają usprawnić selektywną zbiórkę i ograniczyć liczbę niepotrzebnych kursów śmieciarek. Zmiany te oznaczają dla mieszkańców nowe obowiązki, większą odpowiedzialność za sposób przygotowania odpadów oraz zupełnie inne zasady odbioru. Jakie konkretnie zmiany nadchodzą oraz kogo konkretnie będą dotyczyły?

Kontrole worków na śmieci w Wielkopolsce

W gminie Śrem zapowiedziano, że od 2026 r. odbioru odpadów wielkogabarytowych spod posesji nie będzie. Właściciele nieruchomości muszą sami dostarczyć takie odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). To jednak nie koniec.

Jak podaje serwis portalsamorzadowy.pl, firmy odbierające odpady od stycznia 2026 roku zyskają prawo do weryfikacji, jak bardzo wypełnione są worki - jeśli nie osiągną co najmniej połowy pojemności, kierowca może odmówić odbioru. Ma to na celu ograniczenie "kursów na pusto" i marnotrawienia zasobów. Dodatkowo potwierdzono również, że system wywozu zostanie dostosowany bardziej do typu zabudowy i pory roku.

Segregacja odpadów w Polsce

Segregacja odpadów w Polsce, zgodna z Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów (JSSO), opiera się na pięciu głównych frakcjach:

papier (niebieski pojemnik),

metale i tworzywa sztuczne (żółty),

szkło (zielony),

odpady biodegradowalne (brązowy)

odpady zmieszane (czarny/szary).

Wyspecjalizowane odpady (tekstylia, elektrośmieci, odpady niebezpieczne) należy oddawać w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)