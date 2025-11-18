Od stycznia zmiany. Będą kontrole worków na śmieci

Anastazja Lisowska
2025-11-18 16:10

Od stycznia 2026 roku mieszkańców Wielkopolski czekają duże zmiany w systemie odbioru odpadów. Śmieci będą wywożone rzadziej, zniknie możliwość oddawania gabarytów spod posesji, a firmy zyskają prawo kontroli worków i odmowy odbioru tych, które nie są wypełnione przynajmniej do połowy. Nowe zasady mają ograniczyć marnotrawstwo i usprawnić cały system.

Żupnicza tonie w odpadach.jpg

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Przy krawężniku po prawej stronie drogi stoją dwa przepełnione, ciemnozielone kontenery na śmieci. Z ich otwartych klap wysypują się zawiązane worki na śmieci w kolorach białym i czarnym, a także luzem porozrzucane śmieci, w tym pomarańczowe i czerwone opakowania. Przed kontenerami na chodniku leży stos różnokolorowych worków na śmieci – czarnych, białych, czerwonych, żółtych i niebieskich, a także brązowe kartony. Na asfaltowej drodze, oddzielonej od chodnika żółtą linią, leży mnóstwo rozrzuconych śmieci, takich jak papierki, plastikowe butelki i worki, z dominacją bieli i czerwieni. W tle widać niewyraźne budynki z jasnymi i ciemnymi fasadami oraz drzewa bez liści, a po prawej stronie za kontenerami znajduje się czarne, metalowe ogrodzenie.
Nowe zasady przy segregacji śmieci

Niektóre samorządy w Polsce, mierząc się z rosnącymi kosztami wywozu i koniecznością dostosowania przepisów do unijnych wymogów, wprowadzają rozwiązania, które mają usprawnić selektywną zbiórkę i ograniczyć liczbę niepotrzebnych kursów śmieciarek. Zmiany te oznaczają dla mieszkańców nowe obowiązki, większą odpowiedzialność za sposób przygotowania odpadów oraz zupełnie inne zasady odbioru. Jakie konkretnie zmiany nadchodzą oraz kogo konkretnie będą dotyczyły?

Kontrole worków na śmieci w Wielkopolsce

W gminie Śrem zapowiedziano, że od 2026 r. odbioru odpadów wielkogabarytowych spod posesji nie będzie. Właściciele nieruchomości muszą sami dostarczyć takie odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). To jednak nie koniec.

Jak podaje serwis portalsamorzadowy.pl, firmy odbierające odpady od stycznia 2026 roku zyskają prawo do weryfikacji, jak bardzo wypełnione są worki - jeśli nie osiągną co najmniej połowy pojemności, kierowca może odmówić odbioru. Ma to na celu ograniczenie "kursów na pusto" i marnotrawienia zasobów. Dodatkowo potwierdzono również, że system wywozu zostanie dostosowany bardziej do typu zabudowy i pory roku.

Segregacja odpadów w Polsce

Segregacja odpadów w Polsce, zgodna z Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów (JSSO), opiera się na pięciu głównych frakcjach:

  • papier (niebieski pojemnik),
  • metale i tworzywa sztuczne (żółty),
  • szkło (zielony),
  • odpady biodegradowalne (brązowy)
  • odpady zmieszane (czarny/szary).

Wyspecjalizowane odpady (tekstylia, elektrośmieci, odpady niebezpieczne) należy oddawać w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

