Ogromna tragedia w Swarzędzu. Nie żyje 14-latka

Kolejne dramatyczne zdarzenie wstrząsnęło mieszkańcami Swarzędza. We wtorek, 2 grudnia, na torach pod wiaduktem przy ul. Polnej znaleziono ciało 14-letniej dziewczynki – informuje Tygodnik Swarzędzki.

Do tragedii doszło we wczesnych godzinach porannych. – Nad ranem policjanci odnaleźli ciało młodej kobiety na torach w Swarzędzu, niedaleko wiaduktu przy ul. Polnej – przekazuje podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Na miejscu natychmiast rozpoczęły się czynności prowadzone pod nadzorem prokuratora. Pracowała grupa śledcza, technik kryminalistyki oraz biegły z Zakładu Medycyny Sądowej. – Okoliczności tej tragedii są przez policjantów wyjaśniane. Sprawa nie ma jednak charakteru kryminalnego – dodaje podkomisarz Paterski.

Z uwagi na bardzo młody wiek ofiary funkcjonariusze nie przekazują szczegółów dotyczących zdarzenia. Tygodnik Swarzędzki ustalił nieoficjalnie, że nastolatka miała zaginąć w poniedziałek po południu (1 grudnia).

Trwają czynności które mają wyjaśnić okoliczności oraz ustalić jak doszło do tego dramatu. Sprawę prowadzi policja pod nadzorem prokuratora.

Tragedia w Puławach, nie żyją trzy osoby

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.