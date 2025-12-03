Ogromna tragedia w Swarzędzu. Nie żyje 14-latka

2025-12-03 8:43

Swarzędz obiegła wstrząsająca wiadomość. Pod wiaduktem przy ul. Polnej znaleziono ciało 14-letniej dziewczynki. Policja – jak podaje Tygodnik Swarzędzki – wyklucza udział osób trzecich, a okoliczności tej tragedii wciąż są wyjaśniane.

Kolejne dramatyczne zdarzenie wstrząsnęło mieszkańcami Swarzędza. We wtorek, 2 grudnia, na torach pod wiaduktem przy ul. Polnej znaleziono ciało 14-letniej dziewczynki – informuje Tygodnik Swarzędzki.

Do tragedii doszło we wczesnych godzinach porannych. – Nad ranem policjanci odnaleźli ciało młodej kobiety na torach w Swarzędzu, niedaleko wiaduktu przy ul. Polnej – przekazuje podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Na miejscu natychmiast rozpoczęły się czynności prowadzone pod nadzorem prokuratora. Pracowała grupa śledcza, technik kryminalistyki oraz biegły z Zakładu Medycyny Sądowej. – Okoliczności tej tragedii są przez policjantów wyjaśniane. Sprawa nie ma jednak charakteru kryminalnego – dodaje podkomisarz Paterski.

Z uwagi na bardzo młody wiek ofiary funkcjonariusze nie przekazują szczegółów dotyczących zdarzenia. Tygodnik Swarzędzki ustalił nieoficjalnie, że nastolatka miała zaginąć w poniedziałek po południu (1 grudnia).

Trwają czynności które mają wyjaśnić okoliczności oraz ustalić jak doszło do tego dramatu. Sprawę prowadzi policja pod nadzorem prokuratora. 

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

