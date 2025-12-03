Tragiczny wypadek pod Wągrowcem. Młody kierowca nie miał szans!

Do tragedii doszło 2 grudnia, kilka minut po godzinie 23, na drodze w miejscowości Rąbczyn w gminie Wągrowiec. Jak informują służby, osobowy samochód z nieustalonych jeszcze przyczyn uderzył z dużą siłą w tył pojazdu ciężarowego. Siła zderzenia była ogromna — osobówka została zmiażdżona, a jej kierowca zakleszczony we wraku.

W chwili przyjazdu służb ratunkowych 24-latek był nieprzytomny i nie mógł samodzielnie opuścić pojazdu. Strażacy musieli użyć specjalistycznych narzędzi hydraulicznych, aby wydobyć go z rozbitego auta. Na miejscu obecne było także pogotowie ratunkowe, które natychmiast podjęło reanimację.

Niestety, mimo wysiłków ratowników i lekarzy, życia młodego kierowcy nie udało się uratować.

Droga w Rąbczynie była przez kilka godzin całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Policja i prokurator prowadzili czynności, mające pomóc ustalić przebieg tragedii. Wrak pojazdu oraz uszkodzona ciężarówka zostały zabezpieczone do dalszych badań.

W sprawie trwa śledztwo. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do zderzenia — czy doszło do błędu kierowcy, awarii, czy może zawiniły warunki panujące na drodze.

Policja apeluje jednak o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas nocnej jazdy, gdy ryzyko tragicznych zdarzeń znacznie rośnie.