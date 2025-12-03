Tragiczny wypadek pod Wągrowcem. Młody kierowca nie miał szans!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-12-03 7:45

Nocny spokój w Rąbczynie przerwał potężny huk. Kilka minut po godzinie 23 doszło tam do tragicznego wypadku, w którym zginął 24-letni kierowca. Jego samochód z ogromną siłą wbił się w tył ciężarówki. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej młodego mężczyzny nie udało się uratować.

Mercedes uderzył w drzewo, pasażer nie żyje. Ujawniono informacje o kierowcy. Tragiczny wypadek w Rzeszowie

i

Autor: podkarpacka policja/ Materiały prasowe
Super Express Google News

Do tragedii doszło 2 grudnia, kilka minut po godzinie 23, na drodze w miejscowości Rąbczyn w gminie Wągrowiec. Jak informują służby, osobowy samochód z nieustalonych jeszcze przyczyn uderzył z dużą siłą w tył pojazdu ciężarowego. Siła zderzenia była ogromna — osobówka została zmiażdżona, a jej kierowca zakleszczony we wraku.

W chwili przyjazdu służb ratunkowych 24-latek był nieprzytomny i nie mógł samodzielnie opuścić pojazdu. Strażacy musieli użyć specjalistycznych narzędzi hydraulicznych, aby wydobyć go z rozbitego auta. Na miejscu obecne było także pogotowie ratunkowe, które natychmiast podjęło reanimację.

Niestety, mimo wysiłków ratowników i lekarzy, życia młodego kierowcy nie udało się uratować. 

Polecany artykuł:

Tragiczny wypadek i śmierć cenionej nauczycielki. Uczyła najlepszą klasę w mieś…

Droga w Rąbczynie była przez kilka godzin całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Policja i prokurator prowadzili czynności, mające pomóc ustalić przebieg tragedii. Wrak pojazdu oraz uszkodzona ciężarówka zostały zabezpieczone do dalszych badań.

W sprawie trwa śledztwo. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do zderzenia — czy doszło do błędu kierowcy, awarii, czy może zawiniły warunki panujące na drodze.

Policja apeluje jednak o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas nocnej jazdy, gdy ryzyko tragicznych zdarzeń znacznie rośnie.

Kraków: Piotr B. jechał pijany alejami, spowodował wypadek, zabił kolegę - wraca do aresztu tymczasowego
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WĄGROWIEC WYPADEK
WĄGROWIEC