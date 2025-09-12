Pielgrzym grzmi w sprawie "polskiego Watykanu". Zwrócił uwagę na złote trony kapłanów

Pielgrzymi w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej podziwiają architekturę, ale jeden z nich wyraził zaskoczenie.

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej

Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Licheniu Starym to jeden z najważniejszych ośrodków religijnych w kraju. Mało kto o tym wie, lecz budowlę wzniesiono dla upamiętnienia objawień z lat 1813 i 1850-1852, których świadkami byli Tomasz Kłossowski i Mikołaj Sikatka. Pięcionawowa bazylika z centralną kopułą zbudowana jest na planie krzyża i zachwyca nie tylko zewnątrz, ale również w środku. Okazuje się bowiem, że przepych i bogactwo to słowa, które idealnie opisują ten obiekt. Wierni, odwiedzając to miejsce czują się czasem aż przytłoczeni wyglądem bazyliki. Jeszcze inni grzmią na temat jej wyglądu i rozwiązań, które tam zastosowano, tak jak jeden z pielgrzymów, który w ostatnim czasie udał się do Lichenia.

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej [ZDJĘCIA]

Pielgrzym oburzony wnętrzem bazyliki w Licheniu

Jeden z pielgrzymów, który dotarł do Lichenia, swoją podróż opisał w serwisie Google Maps i - jak się okazuje - miał mieszane uczucia.

Bazylika robi wrażenie, ładnie utrzymany park, ołtarze. Organy o niespotykanym brzmieniu. Co mnie ugodziło, to trzy złote trony królewskie przed ołtarzem, na których zasiadali jaśnie kapłani. Czułem się, jak podczas audiencji u króla. Zamiast tych złotych tronów warto by było przeprowadzić pierwsze konserwacje obiektu! Bazylika ma dopiero 20 lat, a już jest dużo popękanej kostki, dużo ścian i elewacji do odświeżenia, ławki i inne drewna do olejowania. Tak więc po wizycie mam mieszane odczucia. Gdzieś po drodze ludzie zapomnieli, po co to wszystko było budowane – napisał pielgrzym, cytuje portal Fakt.pl.

Opinia pielgrzyma pokazała, że krytyczne spojrzeń na bazylikę również istnieje, jednak mało kto o nim mówi. Trzy złote trony przed ołtarzem wśród niektórych budzą podziw, a wśród innych odrazę. Część odwiedzających uważa, że panujący przepych w Licheniu wygrał z wiarą i duchowym przesłaniem.