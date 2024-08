"Polski Watykan" zachwyca pielgrzymów. Co roku przybywa tam tysiące wiernych!

Z czego słynie "polski Watykan"? Wierni zachwycają się w szczególności tym obiektem

Miano "polskiego Watykanu" już lata temu zyskał Licheń Stary. Miejscowość co roku przyciąga do siebie tysiące turystów i wiernych, którzy w szczególności zachwycają się Bazyliką Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. To największy kościół w Polsce, który robi wrażenie pod względem architektonicznym. Wewnątrz można podziwiać wyjątkowe zdobienia, bogactwo oraz przepych. Sanktuarium nie jest jednak jedyną atrakcją w okolicy. Będąc na miejscu, warto również wybrać się na wzgórze Golgota, na którym znajdują się kaplice i rzeźby związane z męką Jezusa Chrystusa.

Jeśli masz w planach jeszcze w tym roku lub w następnym sezonie wybrać się tutaj na pielgrzymkę, pamiętaj, że na miejscu działają również Domy Pielgrzyma. Na jaki jednak koszt trzeba być przygotowanym? Ile wierni płacą za pielgrzymki do Lichenia? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ile kosztuje pielgrzymka do Lichenia Starego? Wierni muszą mieć spory zapas gotówki

Pielgrzymi, wybierający się do Lichenia Starego zazwyczaj szukają noclegu, a ten mogą zarezerwować między innymi w jednym z dwóch Domów Pielgrzyma: "Betlejem" oraz "Arka". Za nocleg zapłacimy od 40 do 160 zł w zależności od wyboru pokoju. Najdroższą opcją jest pokój jednoosobowy, a najtańszą siedmioosobowy. Dodatkowo na miejscu można wykupić śniadanie w formie bufetu w cenie 25 zł.

Do kosztów całego wyjazdu należy także doliczyć parking, lecz tutaj kwestia ceny zależy od nas, bowiem zostawia się tyle "co łaska". Osoby, które nie chcą jednak jechać do Lichenia na własną rękę, mogą także skorzystać ze zorganizowanej pielgrzymki, wówczas koszt takiego wyjazdu wynosi około 600 zł za dwa dni. W cenie mamy nocleg, śniadanie, obiadokolację, opiekę księdza lub pilota oraz wyprawę autokarową. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda Licheń Stary na fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.