Pielgrzymka na Jasną Górę 2025

Pielgrzymka na Jasną Górę to jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych w Polsce, które co roku gromadzi tysiące wiernych z różnych zakątków kraju i świata. Wyruszając w drogę pielgrzymi, niosą w sercu modlitwy i intencje - za siebie, swoje rodziny i całą ojczyznę. Jedna z najważniejszych pielgrzymek odbędzie się 15 sierpnia, bowiem właśnie wtedy obchodzone jest święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Co ciekawe jednak, uczestnicy takiego wydarzenia muszą liczyć się z pewnymi opłatami - ile więc konkretnie kosztuje pielgrzymka na Jasną Górę w 2025 roku?

Ile kosztuje pielgrzymka na Jasną Górę?

Koszt pielgrzymki na Jasną Górę różni się w zależności od wielu czynników - jednym z najważniejszych jest lokalizacja, z której pielgrzymka się rozpoczyna. Im dłuższa trasa i więcej dni marszu, tym wyższe opłaty, które obejmują m.in. noclegi, wyżywienie, transport bagażu czy pakiet pielgrzyma. Ostateczna kwota może także zależeć od wieku uczestnika, wybranych opcji dodatkowych (np. powrotu autokarem) oraz organizatora danej grupy. Poniżej przedstawiamy przykładowe koszty dla różnych regionów Polski, które w ostatnim czasie podsumował portal Onet.pl.

Pielgrzymka żołnierzy na Jasną Górę: żołnierze bez opłat, bliscy i rodzina żołnierzy 535,80 zł za wyżywienie.

żołnierze bez opłat, bliscy i rodzina żołnierzy 535,80 zł za wyżywienie. Pielgrzymka ze Śląska (Czechowice-Dziedzice): dorośli 110 zł, uczniowie i studenci 70 zł, powrót autokarem (dodatkowo) 65 zł.

dorośli 110 zł, uczniowie i studenci 70 zł, powrót autokarem (dodatkowo) 65 zł. Pielgrzymka ze Szczecina: całość 400 zł, dzień marszu 20 zł, pakiet pielgrzyma (obowiązkowy) 35 zł.

całość 400 zł, dzień marszu 20 zł, pakiet pielgrzyma (obowiązkowy) 35 zł. Kaszubska Pielgrzymka z Helu (najdłuższa w Polsce): całość 320 zł lub 15 zł za dzień, pakiet pielgrzyma (dla dołączających) 35 zł.

całość 320 zł lub 15 zł za dzień, pakiet pielgrzyma (dla dołączających) 35 zł. Pielgrzymka z Gdańska: całość 300 zł, noclegi (bez autobusu) 20 zł za dzień.

całość 300 zł, noclegi (bez autobusu) 20 zł za dzień. Pielgrzymka z Wrocławia: dorośli 95 zł, młodzież 85 zł, udział w wybrane dni od 15 zł za dzień.

Jakie zasady obowiązują na pielgrzymce?

Pielgrzymka to nie tylko wędrówka fizyczna, ale przede wszystkim duchowe przeżycie, które wymaga odpowiedniego nastawienia i przestrzegania określonych zasad. Aby wspólne pielgrzymowanie przebiegało bezpiecznie, spokojnie i w duchu modlitwy, uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do regulaminu ustalonego przez organizatorów. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie przykładowy regulamin pielgrzymek.

Co należy wziąć ze sobą na pielgrzymkę?

Piesza pielgrzymka na Jasną Górę to wyjątkowe doświadczenie duchowe, ale też spore wyzwanie fizyczne i organizacyjne. Chcąc przeżyć ją w pełni i bez niepotrzebnych trudności, warto dobrze się przygotować. Kluczowe jest odpowiednie spakowanie się, tak, by mieć wszystko, co potrzebne, ale jednocześnie nie przeciążać się nadmiarem rzeczy. Oto co warto mieć w plecaku:

Dokumenty

Odzież i obuwie

Karimatę

Koc

Ręcznik do mycia

Kosmetyki

Jedzenie i picie

Różaniec

Modlitewnik.

