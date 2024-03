Była sobota wieczór (23 marca), gdy dwie strażniczki patrolowały okolice jednego z poznańskich jezior. - Nagle zauważyły dziwnie zachowującą się grupę młodych ludzi, przebywających nad brzegiem - opowiada dziennikarce "Super Expressu" Anna Nowaczyk ze Straży Miejskiej w Poznaniu.

Gdy same zaczęły podchodzić do brzegu, dwie osoby uciekły stamtąd, pozostawiając na miejscu… totalnie zamroczoną dziewczynkę. Szybko okazało się, że to 13-latka. - Od dziewczyny czuć było alkohol. Okazało się, że dziewczynka była tak upojona alkoholem, że nie była w stanie sama stać, ani logicznie rozmawiać - mówi Nowaczyk. Strażniczki zaczęły wypytywać ją o to, skąd jest, jak ma na imię, gdzie są jej rodzice. 13-latka stwierdziła, że… nic nie pamięta.

Poznań: O krok od tragedii nad jeziorem. Strażniczki uratowały pijaną 13-latkę

- Funkcjonariuszki wezwały na miejsce policję oraz karetkę pogotowia - dodaje Nowaczyk i zaznacza, że po chwili pojawił się także ojciec dziewczyny. Dziewczynka od razu trafiła do szpitala.

Wszystko działo się na wodą, a alkohol, młody wiek i zbiorniki wodne to nigdy nie jest dobre połączenie. - Mogło skończyć się tragicznie - zaznacza strażniczka. Sprawą nastolatki zajmuje się już poznańska policja. Bardzo ważne będzie teraz ustalenie, kto dał lub sprzedał nastolatce alkohol. Do sprawy będziemy wracać.

Galeria ze zdjęciami: Śmiertelny wypadek pod Pleszewem. Dwóch nastolatków nie żyje