Pijany kierował busem. Swój stan tłumaczył… bólem zęba!

Jechał busem, nie przepuścił pieszego na pasach

Sytuacja miała miejsce we wtorek, 21 marca, w godzinach porannych na ul. Piłsudskiego w Międzychodzie. Policjanci zauważyli kierującego busem marki Renault, który nie ustąpił pierwszeństwa mężczyźnie przechodzącemu przez oznakowane przejście. Pieszy znajdował się już w połowie drogi na drugą stronę jezdni! - Tak rażące wykroczenie i narażenie pieszego na niebezpieczeństwo musiało spotkać się ze zdecydowaną reakcją policjantów. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej w związku z popełnionym wykroczeniem. Policjanci nałożyli na niego mandat karny w wysokości 1500 złotych, a do jego konta zostało dopisanych 15 punktów – przekazała mł. asp. Justyna Rybczyńska z policji w Międzychodzie.

Zaskakujące tłumaczenie kierowcy busa

To był dopiero początek problemów 50-letniego kierowcy, który podczas kontroli zachowywał się nerwowo. Co więcej, policjanci wyczuli od niego woń alkoholu. - Funkcjonariusze postanowili sprawdzić trzeźwość kierującego. Badanie wykazało w jego organizmie ponad 0,5 promila alkoholu - poinformowała mł. asp. Justyna Rybczyńska.

50-latek próbować wytłumaczyć swój stan. Powiedział funkcjonariuszom, że… bolał go ząb i wcześniej trzymał w buzi wacik nasączony alkoholem! Policjantów nie przekonało jego tłumaczenie i teraz mężczyzna będzie tłumaczył się przed sądem.

- Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności. Oprócz tego za jazdę w stanie nietrzeźwości sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju na okres od 1 roku do lat 10 oraz wysoką grzywnę - przekazała mł. asp. Justyna Rybczyńska.