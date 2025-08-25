Płonie hala na terenie firmy meblarskiej pod Kępnem. Trwa walka z żywiołem. Duże utrudnienia

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-08-25 9:01

Potężny pożar na terenie firmy meblarskiej w miejscowości Jankowy koło Kępna (woj. wielkopolskie). Ogień pojawił się w poniedziałek, 25 sierpnia, przed godziną 8:00 i szybko rozprzestrzenił się w hali, w której przechowywane są m.in. pianki poliuretanowe do produkcji materacy. Na miejscu z ogniem walczą strażacy z Poznania i okolicznych miejscowości. Słup dymu jest widoczny z odległości wielu kilometrów.

Pożar hali w firmie meblarskiej

Jak informują lokalne media, pożar wybuchł w poniedziałkowy poranek, 25 sierpnia, na terenie firmy meblarskiej w Jankowach, przy drodze ekspresowej S11. Ogień szybko objął halę produkcyjną, w której składowane były łatwopalne materiały.

„W hali przechowywane są m.in. pianki poliuretanowe do produkcji materacy”

– podają lokalne media.

Na miejsce skierowano liczne zastępy straży pożarnej, w tym jednostki z Poznania i innych wielkopolskich miejscowości. Trwa akcja gaśnicza, a przejazd drogą S11 może być utrudniony.

Trwa walka z żywiołem. Jakie są przyczyny pożaru w Jankowach?

Ogień jest widoczny na zewnątrz budynku, a gęsty, czarny dym unosi się nad okolicą. Sytuacja jest poważna, a strażacy robią wszystko, co w ich mocy, aby opanować żywioł.

Na chwilę obecną nie ma informacji dotyczących liczby ewakuowanych osób i ewentualnych poszkodowanych. 

Nie wiadomo również, co było przyczyną pożaru. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez policję i biegłych.

Utrudnienia na S11

Służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności w rejonie miejsca zdarzenia i o stosowanie się do poleceń służb. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

POŻAR
STRAŻ POŻARNA
POŻAR HALI