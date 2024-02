i Autor: Pixabay zdjęcie ilustracyjne

DRAMAT

Wypadek z trójką małych dzieci. Auto zostało zmiażdżone, strażacy musieli użyć narzędzi!

sz 14:23

W Zatomiu Starym w województwie wielkopolskim doszło do tragicznego wypadku. Rozpędzony samochód wjechał w drugi, co doprowadziło do hospitalizacji czterech osób, w tym trójki dzieci - dwóch 7-letnich chłopców i 4-letniej dziewczynki. Łącznie w wypadku wzięło udział aż siedem osób. Poznaj szczegóły wypadku w Wielkopolsce.