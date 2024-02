i Autor: aleksandarlittlewolf/Freepik zdjęcie ilustracyjne

OGROMNE NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wybuch ptasiej grypy. Zagazowano 21 tys. kaczek. "To wielkie zagrożenie"

sz | PAP 13:44 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu Andrzej Żarnecki poinformował, że w województwie wielkopolskim wykryto ognisko ptasiej grypy. We wsi Skrzebowa w powiecie ostrowskim zagazowano aż 21 tys. kaczek. Wybuch ptasiej grypy w Wielkopolsce to ogromne niebezpieczeństwo - to właśnie tu znajduje się najwięcej farm.