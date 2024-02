27-latka porwana przez czterech mężczyzn! Wciągnęli ją siłą do auta, bo jeden z nich miał na nią ochotę

1,5-roczne dziecko zginęło pod kołami ciągnika. Matka usłyszała wyrok

Nie dziadek 1,5-rocznego chłopca, a jego matka została uznana winną śmierci dziecka - informuje PAP. Sąd Rejonowy w Krotoszynie skazał ją na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Dlaczego? Do śmiertelnego wypadku doszło we wrześniu na terenie gospodarstwa w gminie Kobylin. Prowadzący na podwórku prace 67-letni mężczyzna najechał ciągnikiem na wnuczka, który znalazł się za pojazdem. Chłopiec zginął na miejscu, ale zdaniem prokuratury jedyną osobą, która powinna była usłyszeć zarzuty w tej sprawie, jest 28-letnia matka dziecka, która nie dopilnowała, by synkowi nic się nie stało.

- Dziecko biegało po podwórku, a dziadek nie był w stanie przewidzieć, gdzie ono znajduje się w danej chwili. Dlatego mężczyźnie nie postawiono żadnego zarzutu - powiedziała prezes Sądu Rejonowego w Krotoszynie, sędzia Zuzanna Lenarczyk, którą cytuje PAP.

Z uwagi na to, że od powyższego orzeczenia nie wpłynęło żadne odwołanie, wyrok jest już prawomocny.