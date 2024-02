Śmiertelny wypadek w Ryżynie. Surowszy wyrok dla Jędrzeja O.

Sąd Okręgowy w Poznaniu zaostrzył wyrok wobec Jędrzeja O. - informuje gloswielkopolski.pl. Mężczyźnie udowodniono spowodowanie śmiertelnego wypadku w Ryżynie, w którym zginęło dwoje jego znajomych, a kolejna koleżanka i on sam zostali ranni. Sąd I instancji skazał kierowcę volkswagena na 5 lat pozbawienia wolności, ale po odwołaniu, jakie m.in. złożyła obrona, kara została zwiększona do 7 lat więzienia.

Znajomi kierowcy volkswagena pogrążyli go przed sądem

Na zaostrzenie wyroku miało wpływ ustalenie ostatecznej prędkości, z jaką poruszał się oskarżony w dniu 21 lipca 2019 r., gdy doszło do tragedii. Było to możliwe dzięki opinii biegłego, która została wskazana jako najbardziej miarodajna (na liczniku było ok. 130 km/h), a także zeznania dwojga znajomych Jędrzeja O. Arkadiusz K., który odwiedził go w szpitalu, powiedział, że usłyszał od mężczyzny, że chwilę przed wypadkiem ten poruszał się z taką samą prędkością, jaką wskazał biegły. Na niekorzyść kierowcy zadziałały również słowa Kingi, dziewczyny, która przeżyła wypadek.

- Zeznania pani pokrzywdzonej mają znaczenie o tyle, że konsekwentnie wskazywała na to, że oskarżony jechał z dużą prędkością i że tuż przed samym zdarzeniem dwukrotnie zwracano oskarżonemu uwagę, aby zwolnił - uzasadniała wyrok sędzia Dorota Maciejewska-Papież, którą cytuje gloswielkopolski.pl.

Co ciekawe, dwudziestokilkuletni mężczyzna odsiaduje obecnie karę więzienia za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, które popełnił w czerwcu 2020 roku.