Tragedia wydarzyła się w nocy z 24 na 25 sierpnia. Strażacy przyjechali do pożaru piwnicy w kamienicy na poznańskich Jeżycach i nie spodziewali się takiego horroru. Do piwnicy, w poszukiwaniu źródła ognia, jako pierwsi weszli między innymi Łukasz Włodarczyk z Grunwaldu z JRG 2 i 34-letni Patryk Michalski JRG 1. Niestety, gdy strażacy byli w budynku, doszło do eksplozji. Ogień i spadający gruz odcięły im drogę ucieczki. Szans na ratunek nie było.

W czwartek (29 sierpnia) o godz. 11 w Tuchorzy odbył się pogrzeb 33-letniego Łukasza. Uroczystość miała charakter państwowy. - To dla wszystkich strażaków ból i smutek - powiedział na pogrzebie komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Ksiądz Jan Krynicki mówił na kazaniu, że została przecięta nić pięknego życia Łukasza Włodarczyka. - Dziękujemy mu za to życie - mówił kapłan.

Patryk był doświadczonym strażakiem. Od lat pomagał innym

Służbę w strażackim mundurze rozpoczął we Włocławku dwanaście lat temu. Pięć lat później poprosił o przeniesienie do Poznania. Z roku na rok podnosił swoje umiejętności, nie ustawał w szkoleniach. Wciąż chciał się uczyć.

- W 2012 r. ukończył szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej w Ośrodku szkolenia przy KW PSP w Toruniu. W 2015 r. ukończył szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej w SP PSP w Bydgoszczy. Absolwent Wyższej szkoły Informatyki i Umiejętności we Włocławku Funkcjonariusz posiadał kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie ratownictwa wodno-nurkowego na poziomie specjalistycznym - wymieniają strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.

Nie sposób też wyliczyć wszystkich akcji ratowniczych, w których brał udział. W 2022 roku, podczas interwencji po katastrofie lotniczej w Kłecku, wydobył pilota zakleszczonego we wraku samolotu znajdującego się pod powierzchnią wody...

Pogrzeb strażaka Patryka Michalskiego. 34-latek zginął gasząc pożar kamienicy w Poznaniu 10:45 Do kościoła weszły poczty sztandarowe straży pożarnej. 10:42 Patryk Michalski został pośmiertnie awansowany do stopnia starszego ogniomistrza. 10:37 Strażak Michalski pochodził z Włocławka. Z tego powodu prezydent Krzysztof Kukucki podjął decyzję o opuszczeniu flag w całym mieście do połowy masztu. - W ten sposób chcemy upamiętnić tego bohaterskiego strażaka, który zginął wypełniając do samego końca słowa przysięgi - wyjaśnił. 10:26 Zobacz galerię 5 zdjęć 10:21 W Katedrze zaczynają zbierać się żałobnicy, strażacy oraz koledzy motocykliści. 10:19 Trumna z ciałem strażaka Michalskiego pojawiła się Katedrze. Chwilę później została przykryta biało-czerwoną flagą. Przypominamy, że msza święta rozpocznie się o godz. 11:00. 10:15 Jak przekazała policja, po mszy w Katedrze będą uformowane 2 kondukty pojazdów. Główny z trumną (6 samochodów) pojedzie przez rondo Śródka w lewo w Hlonda a następnie Główną do Gnieźnieńskiej. Drugi z uczestnikami pogrzebu pojedzie przez rondo Śródka prosto Warszawską aż do cmentarza Miłostowo. 9:59 Poznań pożegna strażaka Patryka Michalskiego. Wyjątkowy kondukt na ulicach miasta W czwartek, 29 sierpnia odbył się pogrzeb strażaka Łukasza Włodarczyka. Dzień później zaplanowano ostatnie pożegnanie jego kolegi, Patryka Michalskiego. W związku z tym w okolicach Ostrowa Tumskiego, a później cmentarza na Miłostowie, mogą tworzyć się utrudnienia. - Koordynacja wjazdów na teren Ostrowa Tumskiego oraz przejazdu konduktu pogrzebowego odbywać się będzie przy udziale Komendy Miejskiej Policji - przekazują przedstawiciele KW PSP w Poznaniu.

