Pogrzeb zamordowanej polonistki z Obrzycka. Poruszające słowa księdza: Była moją nauczycielką [RELACJA Z UROCZYSTOŚCI]

Pogrzeb nauczycielki z Obrzycka. Paweł zastrzelił Ewelinę, potem siebie

Do tragedii doszło o 7 rano, 19 marca 2025 roku przy ulicy Staszica w Obrzycku. Ewelina O., nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół nr 2 w Szamotułach, była w drodze do samochodu. Miała pojechać do szkoły. Na lekcje nigdy nie dotarła.

Znikąd pod domem pojawił się 34-letni Paweł Sz., jej były uczeń. Oddał do 46-latki dwa strzały, a następnie odebrał sobie życie. Znaleziono przy nim kartkę, na niej napisane dwa słowa: "ciało skremować".

Pozostaje zagadką, z jakiego powodu zdecydował się zabić panią Ewelinę. - Wciąż sprawdzamy hipotezę, czy to zemsta po szkolnych latach - tłumaczył nam Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Ale wszyscy, którzy znali polonistkę, nie mogą w to uwierzyć. - Zawsze dawała mu pozytywne oceny - mówił "Super Expressowi" dyrektor szkoły Arkadiusz Majer, podkreślając, że nikt nigdy się na nią nie skarżył. Wiadomo, że kilka dni przed zabójstwem zmarła matka Pawła. Czy to dlatego postradał rozum?

Ostatnie pożegnanie

W sobotę 29 marca odbędzie się pogrzeb Eweliny O. z Obrzycka. Była uwielbiana przez uczniów i współpracowników. Zszokowana społeczność nie może pozbierać się po tragedii. - Była ciepła, oddana, empatyczna - dyrektor Majer wspomina Ewelinę jako osobę z uśmiechem na twarzy. Na pogrzeb przybędzie liczna reprezentacja szkoły.

Msza św. pogrzebowa rozpoczyna się o godz. 11 w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Obrzycku. Następnie żałobnicy odprowadzą nauczycielkę na cmentarz parafialny.

Na żywo Pogrzeb nauczycielki Eweliny O. z Obrzycka. Relacja z uroczystości 11:26 Tylko Bóg wie, czemu wezwał ją do siebie przedwcześnie: "Wszyscy kochaliśmy Ewelinę. Chcemy Bogu dziękować za dar jej życia, za lekcje, za życzliwość, za organizację. Pani Ewelina była dla nas bardzo ważna. Pamiętajmy o niej nie tylko dzisiaj, ale i w kolejnych dniach, miesiącach i latach". 11:22 Duchowny dobrze znał zmarłą. Przez wiele lat była i jego nauczycielką. Kolejne słowa wyciskają łzy z oczu: "Pani Ewelina była życzliwa, uśmiechnięta, niosła pomoc wszystkim i nikomu nie chciała zrobić krzywdy. Z jej serca wypływały dobroć i czułość. Gdy zostałem księdzem, mieliśmy ze sobą kontakt". 11:19 - Nikt nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie. Żyjemy i umieramy dla Pana Boga, chociaż po ludzku jest to nie do zrozumienia - pociesza żałobników. - Nikt przed tym nie ucieknie. Nikt nie jest w stanie uciec śmierci. 11:16 - W sercu człowieka pojawia się smutek, lęk, strach i pytania, dlaczego życie wygląda tak, a nie inaczej i dlaczego odchodzimy z tego świata w tak różnych okolicznościach - prawi duchowny. - Nikt z nas nie spodziewał się, że św.p. Ewelina odejdzie z tego świata w taki sposób. Wszyscy zadawaliśmy sobie pytanie: dlaczego? Tyle jeszcze było przed nią. A teraz gromadzimy się na jej pogrzebie, by ją pożegnać - dodaje. 11:12 W tłumie widzimy wiele młodych osób. To obecni i byli uczniowie pani Eweliny. Zgodnie z zapowiedzią, przybyli pożegnać nauczycielkę, która odkrywała przed nimi tajniki języka polskiego i zarażała pasją do literatury. 11:06 W środku stoi biała urna z prochami zmarłej. Obok, ze zdjęcia, polonistka uśmiecha się do zebranych. - Niech Duch pocieszyciel prowadzi nas w żałobie - ksiądz rozpoczyna mszę. 11:01 Przed kaplicą w Obrzycku zbierają się tłumy ubranych na czarno żałobników. 10:58 Rozpoczynamy relację z pogrzebu śp. Eweliny.

