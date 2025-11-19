Pojechał na grzyby i przepadł. Setka ratowników przeczesuje lasy Wielkopolski. Co się stało z Bogusławem Górskim?

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie od niedzieli (16 listopada) prowadzą szeroko zakrojone działania poszukiwawcze po zgłoszeniu zaginięcia 72-letniego mieszkańca Trzcianki, Bogusława Górskiego. Mężczyzna w sobotę rano wyjechał na grzyby i – jak ustalono – nie powrócił do miejsca zamieszkania. Zgłoszenie o jego zaginięciu wpłynęło do policji dopiero następnego dnia, co sprawiło, że służby musiały rozpocząć działania od razu na dużą skalę.

Po otrzymaniu informacji policjanci natychmiast ruszyli do pracy. Już pierwszego dnia akcja trwała do późnych godzin nocnych, a dziś została wznowiona od wczesnego rana. Zaginionego szukało wczoraj niemal 100 osób – to funkcjonariusze policji, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i licznych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wyspecjalizowane grupy poszukiwawczo-ratownicze z Uścikowa i PCK z Poznania.

Jak ustaliła policja, w sobotę, 15 listopada br., około godziny 10:30, zaginiony był widziany na nagraniu monitoringu na ul. Olchowej w Trzciance, gdzie poruszał się w kierunku ul. Wieleńskiej. Na tym etapie ślad po nim się urywa.

- Publikujemy nagranie z tego momentu, licząc, że ktoś rozpozna mężczyznę lub posiada informacje, które mogą pomóc w ustaleniu jego dalszego kierunku jazdy bądź miejsca pobytu - przekazali funkcjonariusze.

W poszukiwaniach wykorzystano również zaawansowany sprzęt. Na miejscu pracuje dron wyposażony w kamerę termowizyjną, dzięki której można wykrywać ciepło emitowane przez człowieka, nawet w trudno dostępnych czy zacienionych fragmentach lasu. W działaniach uczestniczy także siedem psów tropiących, których zadaniem jest podążanie śladem zaginionego.

Do tej pory przeczesano około 127 hektarów terenów leśnych – obszar ogromny, wymagający precyzji, koordynacji i pracy wielu zespołów. Mimo to poszukiwania nadal nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Służby podkreślają, że każda minuta jest cenna, dlatego działania prowadzone są nieprzerwanie.

Policja apeluje do wszystkich, którzy mogli widzieć 72-letniego Bogusława Górskiego lub mają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu. Każdy sygnał może być kluczowy. Kontaktować można się z Komendą Powiatową Policji w Czarnkowie pod numerem 47 77 48 200 lub poprzez numer alarmowy 112.

Funkcjonariusze dziękują wszystkim służbom oraz osobom zaangażowanym w intensywne i wciąż trwające działania poszukiwawcze, licząc, że wspólny wysiłek pozwoli jak najszybciej odnaleźć zaginionego mieszkańca Trzcianki.