Pokazała „identyfikator detektywa” i chciała zmusić taksówkarza do łamania przepisów. Zaskakujący finał!

2026-01-23 11:34

W Poznaniu kobieta próbowała wymusić na taksówkarzu przejazd na czerwonym świetle, udając funkcjonariuszkę policji. Pokazała mu identyfikator z napisem „detektyw” i wywołała w kierowcy błędne przekonanie, że ma do czynienia z prawdziwą policjantką. Teraz grozi jej nawet rok więzienia.

Fałszywa „policjantka” w taksówce! Grozi jej rok więzienia

Autor: poznan_moment/zrzut ekranu/ X (Twitter)
Kobieta, która w Poznaniu nakłaniała taksówkarza do przejazdu na czerwonym świetle i posłużyła się fałszywym identyfikatorem, usłyszała zarzut z art. 227 Kodeksu karnego

Grozi jej rok więzienia - poinformował w rozmowie z portalem "epoznan.pl" Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Dodał, że kobieta odmówiła składania wyjaśnień, a materiały policjanci przekażą do prokuratury.

Przypomnijmy - do zdarzenia doszło w czwartek, 22 stycznia na rondzie Kaponiera. Kobieta miała ze sobą przedmiot przypominający policyjną odznakę i próbowała wymusić na kierowcy taksówki szybszy przejazd, tłumacząc się, że spieszy się na pociąg. Nagranie z całej sytuacji trafiło do sieci, co pozwoliło mundurowym szybko ustalić, że kobieta nie jest funkcjonariuszką. "Epoznan.pl" podaje, że została zatrzymana, a identyfikator – zabezpieczony.

Jak relacjonują policjanci, kobieta używając identyfikatora z napisem „detektyw”, wywołała u kierowcy taksówki fałszywe przekonanie, że ma do czynienia z prawdziwą policjantką. Jej zachowanie nie tylko naraziło kierowcę na stres i presję, ale mogło również doprowadzić do poważnego zagrożenia na drodze.

Zobacz nagranie! 

Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że używanie fałszywych odznak lub identyfikatorów może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi. W tym przypadku szybka reakcja i nagranie pozwoliły na skuteczne zatrzymanie sprawczyni i zabezpieczenie dowodów.

