Policja poszukuje 32-letniego Marcina Gruszczyńskiego. Zaginął w Poznaniu

32-letni Marcin Gruszczyński zaginął 11 sierpnia 2025 roku po opuszczeniu miejsca zamieszkania w Poznaniu.

Mężczyzna ma około 170 cm wzrostu, krótkie ciemne włosy, piwne oczy i charakterystyczny tatuaż typu „tribal” na prawej łydce.

Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach. Jeśli widziałeś zaginionego, skontaktuj się z Komisariatem Policji Poznań Wilda lub zadzwoń pod numer 112.

Zaginiony 32-letni Marcin Gruszczyński opuścił miejsce zamieszkania w Poznaniu 11 sierpnia 2025 roku. Od tamtej pory nie skontaktował się z rodziną i nie powrócił do domu. Bliscy zgłosili zaginięcie, a policja uruchomiła działania poszukiwawcze.

Według przekazanego rysopisu, zaginiony ma około 170 cm wzrostu, krótkie ciemne włosy, oczy piwne oraz kilkudniowy zarost. Charakterystycznym znakiem szczególnym jest blizna po prawej stronie żuchwy, a także tatuaż typu „tribal” na prawej łydce.

Funkcjonariusze proszą o pomoc wszystkie osoby, które mogą mieć informacje na temat miejsca pobytu zaginionego. Każdy, kto widział Marcina Gruszczyńskiego lub posiada jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu, proszony jest o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji Poznań Wilda. Zgłoszeń można dokonywać pod numerem telefonu 47 77 125 11 lub alarmowym 112.

Policja apeluje o czujność i podkreśla, że każda, nawet najmniejsza wskazówka, może okazać się kluczowa w odnalezieniu 32-latka.