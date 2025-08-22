List gończy za Adamem Bartczakiem. Podejrzany o brutalny gwałt i tortury w Koninie wciąż na wolności!

Policja poszukuje Adama Bartczaka (30 l.) z Konina w związku z brutalnym gwałtem i torturami.

26-letni Igor N., został zwabiony do mieszkania byłej partnerki, gdzie był bity, duszony i zmuszany do picia moczu.

Mężczyzna został zgwałcony przedmiotami, a następnie zmuszony do zakupu smartfonów dla oprawców.

Znasz miejsce pobytu Adama Bartczaka? Pomóż policji go odnaleźć!

List gończy ma związek ze sprawą brutalnego gwałtu i torturowania w Koninie w Wielkopolsce, o której pisaliśmy już wczoraj (21 sierpnia). Ofiara - 26-letni Igor N. poszedł do mieszkania swojej byłej partnerki (z którą był w konflikcie), gdy ta poinformowała go, że zrobi sobie krzywdę. Mężczyzna chciał pomóc, jednak, gdy wszedł do domu kobiety, został uderzony w głowę. Dwóch mężczyzn skrępowało go taśmą i folią stretchową, zakleiło usta i oczy.

- Potem torturowali 26-latka: bili po ciele, kopali, dusili, zakładali na głowę papierową torbę, pozorowali przeładowywanie broni, zmuszali do picia moczu, który wcześniej oddali do butelki. Zamknęli go też w skrzyni łóżka, obrażali wulgarnymi słowami, grozili, że skrzywdzą jego i jego najbliższych. Następnie częściowo go rozebrali i zgwałcili, używając przedmiotów, które znajdowały się w mieszkaniu - opisuje sprawę Piotr Żytnicki z „Gazety Wyborczej”, który dotarł do drastycznych szczegółów przestępstwa. To jednak nie był koniec.

Po wszystkim jeden ze sprawców zmusił Igora N. do pójścia z nim do marketu z elektroniką. Tam ofiara miała kupić swoim oprawcom trzy smartfony. Na szczęście, mężczyzna zdołał poprosić o pomoc pracownika marketu.

Tak sprawa trafiła na policję, a dwie osoby za kratki. Trzeci sprawca uciekł. Sprawą od razu zajęła się też Prokuratura Rejonowa w Koninie, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Aleksandra Marańda z Prokuratury Rejonowej w Koninie, która prowadzi tę sprawę mówi o szczególnym okrucieństwie wobec ofiary. - Chodzi o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, wolności seksualnej i obyczajności - mówi prokuratorka, która dodaje, że na razie tymczasowo aresztowane są dwie osoby, a trzeci sprawa jest poszukiwany.

Właśnie wydany za nim został list gończy. To Adam Bartczak, który ukrywa się przed policją.

i Autor: Policja w Koninie/ Materiały prasowe

- Ostrzegamy, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 - mówi Borowiak.

Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Koninie przy ul. Przemysłowej 2, tel. 47 77 52 143.