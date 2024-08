Cud narodzin w poznańskim zoo! Czekali na to ponad 20 lat

Jak informuje pleszew24.info, tamtejsi policjanci mają plan zająć się problem prostytucji przy drogach w gminie Gołuchów. Według ich zapowiedzi, wzmożony nadzór ma objąć rejon drogi krajowej nr 12, na trasie Pleszew-Kalisz. Czym są spowodowane takie działania? Mundurowi argumentują to tym, że stojące tam kobiety stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Chodzi m.in o zaśmiecanie okolic drogi oraz zachęcanie kierowców do wjeżdżania do lasu w miejscach nie dozwolonych.

Jak wyjaśnia portal, policjanci walczący z problemem prostytucji przydrożnej obserwują, że jest on często związany ze środowiskiem przestępczym. Dzielnicowy z Gołuchowa, realizując swój półroczny plan priorytetowy, będzie monitorować rejon drogi krajowej nr 12. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa w tym obszarze oraz eliminacja zjawiska prostytucji przydrożnej.