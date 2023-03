Pólnaga Aneta zmarła w kontenerze. Tomasz B. zrobił jej potworne rzeczy przed śmiercią. Zwrot akcji w sądzie

Takiego bestialstwa nie sposób zrozumieć. Tomasz B. (42 l.) najpierw zgwałcił swoją 47-letnią znajomą, a potem brutalnie pobił i w środku zimy rozebraną wrzucił do kontenera przy Biedronce. Na swoje nieszczęście, 47-letnia Aneta M. poznała Tomasza B. na dworcu w Poznaniu. Szybko przełamali lody i umówili się na spotkanie w Środzie Wielkopolskiej. Kobieta przyjechała pociągiem do Tomasza B. i trafiła do jego mieszkania. Para nie wylewała za kołnierz. W pewnym momencie Tomasz B.i Aneta M. przenieśli się pod pobliską Biedronkę. Tam mężczyzna rzucił się na swoją znajomą i brutalnie ją zgwałcił, skatował, a jej do połowy rozebrane ciało wrzucił do kontenera przy markecie.

Bestia ze Środy Wielkopolskiej skazana. Surowszy wyrok!

Wszystko nagrały kamery monitoringu, więc dotarcie do sprawcy nie było trudne. 42-latkowi prokuratura postawiła zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, w warunkach multirecydywy. Sąd ze względu na drastyczne okoliczności zbrodni utajnił proces, ale ostatecznie sąd pierwszej instancji nie skazał mężczyzny za zabójstwo, ale zmienił kwalifikację prawną czynu i skazał Tomasza B. na karę 15 lat więzienia za wielokrotne zgwałcenie 46-latki ze szczególnym okrucieństwem oraz za spowodowanie u kobiety średnich obrażeń ciała i nieudzielenie jej pomocy.

Sąd Apelacyjny właśnie wyrok ten zmienił. Mężczyzna bił, żeby zabić, a potem skatowaną Anetę M. zostawił bez ubrania na mrozie, zatem działając z zamiarem ewentualnym dokonał zabójstwa Anety M. Tomasz B. usłyszał wyrok 25 lat więzienia. Ze względu na charakter sprawy uzasadnienie wyroku było niejawne. Wyrok jest prawomocny. Pod tekstem znajdziecie galerię ze zdjęciami, związanymi z tą wstrząsającą sprawą.

