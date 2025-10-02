Popularny TikToker zabił Klaudię, a potem odebrał sobie życie!? Wiemy, dlaczego spotkali się w hotelu

W pokoju hotelowym w Wolsztynie znaleziono zwłoki 25-letniej kobiety i ciężko rannego 28-letniego mężczyzny, który zmarł w szpitalu.

Ofiary to Klaudia K. z Wolsztyna i jej partner Patryk "Jagodzianka", znany w internecie z pasji do muzyki rap i kolekcjonowania płyt.

Wstępnie ustalono, że mężczyzna zaatakował kobietę ostrym narzędziem, a następnie targnął się na własne życie.

Na miejscu zdarzenia pracują śledczy, a sekcja zwłok i dalsze dochodzenie mają wyjaśnić dokładne okoliczności tragedii.

Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy w jednym z pokoi hotelu MOSiR w Wolsztynie. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, dokonali wstrząsającego odkrycia. - W nocy w hotelu, po zgłoszeniu interwencyjnym, policjanci znaleźli zwłoki kobiety. W pokoju był też 28-latek z poważnymi obrażeniami przedramion. Nad ranem zmarł w szpitalu - mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji, cytowany przez „Super Express”.

Ofiary to 25-letnia Klaudia K., mieszkanka Wolsztyna, oraz jej partner Patryk, znany w internecie jako „Jagodzianka”. Tę informację jako pierwszy podał portal epoznan.pl, potem potwierdziły to także ustalenia "Super Expressu". Wiadomo, że para spotykała się od około 10 miesięcy. - Dziewczyna chciała zakończyć związek tego dnia, gdy doszło do tragedii - przekazał nam Maciej Borowski z policji w Wolsztynie.

Śledczy wstępnie ustalili, że mężczyzna miał zaatakować kobietę ostrym narzędziem, a następnie targnąć się na własne życie.

- Przeprowadzono oględziny wykorzystując skaner 3D. Sekcja zwłok 25-letniej kobiety i 28-letniego mężczyzny odbędzie się w poniedziałek (6 października). Z wstępnych ustaleń wynika, że kobieta zmarła od licznych ran ciała zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Na jego ciele ujawniono również rany od takiego narzędzia - mówi Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Jak wyjaśnił Wawrzyniak, kluczowe w ustaleniu mechanizmu ich śmierci będą miały badania sekcyjne. - Kobieta i mężczyzna znali się i byli parą. Mężczyzna przyjechał do Wolsztyna by oddać kobiecie jej rzeczy. Spotkali się w hotelu. Wstępnie przyjęto, że mężczyzna zabił kobietę, potem targnął się na własne życie - dodał.

Patryk „Jagodzianka” był rozpoznawalny w sieci. Pasjonował się polską muzyką rapową i hip-hopową, a jego hobby było kolekcjonowanie płyt i kaset muzycznych. Był częstym gościem lombardu w Drezdenku, gdzie zastawiał rzadkie i cenne egzemplarze, by później je wykupywać. Zgromadzone pieniądze przeznaczał m.in. na zakup sprzętu komputerowego. Prowadził własne kanały na YouTubie i TikToku, gdzie dzielił się swoimi zainteresowaniami.

Na miejscu tragedii pracuje zespół dochodzeniowy, technik kryminalistyki oraz biegły z zakresu medycyny sądowej. Jak podkreślają śledczy, dopiero po zakończeniu czynności i analizie wyników sekcji zwłok będzie można w pełni wyjaśnić okoliczności śmierci młodej pary.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.