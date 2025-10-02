Popularny TikToker zabił Klaudię, a potem odebrał sobie życie!? Wiemy, dlaczego spotkali się w hotelu

Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
2025-10-02 14:45

W nocy z 1 na 2 października w hotelu MOSiR w Wolsztynie rozegrał się dramat, który wstrząsnął mieszkańcami miasta. Zginęła 25-letnia Klaudia, a jej partner – znany w sieci jako Patryk „Jagodzianka” - mimo interwencji lekarzy, również nie przeżył. Prokuratura i policja badają okoliczności tragedii. Są pierwsze ustalenia śledczych.

Super Express Google News
  • W pokoju hotelowym w Wolsztynie znaleziono zwłoki 25-letniej kobiety i ciężko rannego 28-letniego mężczyzny, który zmarł w szpitalu.
  • Ofiary to Klaudia K. z Wolsztyna i jej partner Patryk "Jagodzianka", znany w internecie z pasji do muzyki rap i kolekcjonowania płyt.
  • Wstępnie ustalono, że mężczyzna zaatakował kobietę ostrym narzędziem, a następnie targnął się na własne życie.
  • Na miejscu zdarzenia pracują śledczy, a sekcja zwłok i dalsze dochodzenie mają wyjaśnić dokładne okoliczności tragedii.

Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy w jednym z pokoi hotelu MOSiR w Wolsztynie. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, dokonali wstrząsającego odkrycia. - W nocy w hotelu, po zgłoszeniu interwencyjnym, policjanci znaleźli zwłoki kobiety. W pokoju był też 28-latek z poważnymi obrażeniami przedramion. Nad ranem zmarł w szpitalu - mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji, cytowany przez „Super Express”.

Ofiary to 25-letnia Klaudia K., mieszkanka Wolsztyna, oraz jej partner Patryk, znany w internecie jako „Jagodzianka”. Tę informację jako pierwszy podał portal epoznan.pl, potem potwierdziły to także ustalenia "Super Expressu". Wiadomo, że para spotykała się od około 10 miesięcy. - Dziewczyna chciała zakończyć związek tego dnia, gdy doszło do tragedii - przekazał nam Maciej Borowski z policji w Wolsztynie.

Brutalny mord na randce
12 zdjęć

Śledczy wstępnie ustalili, że mężczyzna miał zaatakować kobietę ostrym narzędziem, a następnie targnąć się na własne życie.

- Przeprowadzono oględziny wykorzystując skaner 3D. Sekcja zwłok 25-letniej kobiety i 28-letniego mężczyzny odbędzie się w poniedziałek (6 października). Z wstępnych ustaleń wynika, że kobieta zmarła od licznych ran ciała zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Na jego ciele ujawniono również rany od takiego narzędzia - mówi Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Jak wyjaśnił Wawrzyniak, kluczowe w ustaleniu mechanizmu ich śmierci będą miały badania sekcyjne. - Kobieta i mężczyzna znali się i byli parą. Mężczyzna przyjechał do Wolsztyna by oddać kobiecie jej rzeczy. Spotkali się w hotelu. Wstępnie przyjęto, że mężczyzna zabił kobietę, potem targnął się na własne życie - dodał.

Patryk „Jagodzianka” był rozpoznawalny w sieci. Pasjonował się polską muzyką rapową i hip-hopową, a jego hobby było kolekcjonowanie płyt i kaset muzycznych. Był częstym gościem lombardu w Drezdenku, gdzie zastawiał rzadkie i cenne egzemplarze, by później je wykupywać. Zgromadzone pieniądze przeznaczał m.in. na zakup sprzętu komputerowego. Prowadził własne kanały na YouTubie i TikToku, gdzie dzielił się swoimi zainteresowaniami.

Na miejscu tragedii pracuje zespół dochodzeniowy, technik kryminalistyki oraz biegły z zakresu medycyny sądowej. Jak podkreślają śledczy, dopiero po zakończeniu czynności i analizie wyników sekcji zwłok będzie można w pełni wyjaśnić okoliczności śmierci młodej pary.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

