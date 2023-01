Porwali Kasię i zgotowali jej piekło! Ważna decyzja sądu ws. Pauliny K.

To się nie mieści w głowie!

14-letnia Kasia została porwana pod koniec lipca 2022 r., sprzed galerii handlowej w Poznaniu. Napastnicy – tróje nastolatków i dorosła kobieta - wciągnęli ją do samochodu i odjechali z piskiem opon. O wszystkim policję poinformowała mama nastolatki. Funkcjonariuszom po kilku godzinach udało się namierzyć samochód. 14-latka została odbita w podpoznańskich Złotnikach. To, co w tym czasie porywacze zdążyli zrobić dziewczynce, sprawia, że włosy stają dęba. Dziecko było bowiem torturowane i gwałcone! 14-latka miała zgolone brwi i część włosów na głowie. Na skórze było widać ślady pobicia, a także rany po… przypalaniu papierosami!

Poznański sąd przedłużył areszt dla 18-letniego Alana O. Taki sam los spotkał 40-letnią Paulinę K. O losie młodszych sprawców decyduje sąd rodzinny. Nastoletnia córka Pauliny K. opuściła areszt dla młodocianych, ponieważ według śledczych jej udział w napaści był niemal żaden. Kiedy jej kompani torturowali Kasię, ona zajmowała się w samochodzie małą siostrą, którą Paulina K. wzięła ze sobą. Prokuratura ma nadzieję, że w ciągu trzech miesięcy uda się zamknąć śledztwo i skierować do sądu akt oskarżenia w sprawie.

