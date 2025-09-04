Potężne huki w Koninie i okolicach. Mieszkańcy byli przerażeni. Trzęsły się szyby i meble!

Mieszkańcy Konina oraz okolicznych powiatów przeżyli chwile grozy, gdy w czwartek rano rozległy się trzy potężne huki. Wstrząsy były na tyle silne, że w wielu miejscach szyby w oknach. Policja w Koninie uspokaja – źródłem dźwięków były samoloty wojskowe przekraczające barierę dźwięku.

  • W czwartek około 9:30 mieszkańcy Konina i okolicznych powiatów usłyszeli trzy silne huki, które spowodowały drżenie szyb i mebli w domach.
  • Policja poinformowała, że przyczyną hałasów był przelot samolotów Sił Sojuszniczych RP przekraczających barierę dźwięku.
  • Mimo wyjaśnień, wydarzenie wywołało zaniepokojenie wśród mieszkańców, którzy relacjonowali swoje wrażenia w mediach społecznościowych.

W czwartek (4 września), około godziny 9:30, w Koninie, a także w miejscowościach powiatów konińskiego, kolskiego i tureckiego, mieszkańcy usłyszeli trzy niezwykle silne huki. Odgłosy były tak intensywne, że – jak relacjonują świadkowie – w niektórych domach zatrzęsły się szyby i meble. Zaskoczeni mieszkańcy zaczęli wychodzić przed budynki, by sprawdzić, co się stało.

Niepokój wzmogły liczne wpisy w mediach społecznościowych, gdzie internauci dzielili się swoimi przeżyciami. Wiele osób przyznało, że nie miało pojęcia, co mogło spowodować tak potężny hałas. Część mieszkańców zdecydowała się zadzwonić na policję.

Mundurowi natychmiast podjęli działania wyjaśniające. Kilka godzin później pojawił się oficjalny komunikat. – Komunikat dla mieszkańców miasta Konina i powiatu konińskiego. Informujemy, że huki słyszalne w różnych miejscach naszego powiatu były spowodowane przelotem samolotów Sił Sojuszniczych RP, które przekraczały barierę dźwięku – poinformowała policja w Koninie.

Jak podkreślają funkcjonariusze, tego typu zjawisko nie jest groźne, ale może wywoływać spore zaskoczenie i obawy, zwłaszcza jeśli nie ma wcześniejszych informacji o manewrach lotniczych.

Policja zaapelowała do mieszkańców o zachowanie spokoju i niepowielanie niesprawdzonych informacji.

Choć sytuacja została wyjaśniona, w sieci wciąż pojawiają się komentarze świadczące o tym, jak wielkie wrażenie na mieszkańcach zrobiło to wydarzenie. „Myślałam, że coś wybuchło” – pisała jedna z internautek. Inni relacjonowali, że odgłosy były tak głośne, iż zaniepokoiły zwierzęta domowe i spłoszyły ptaki.

