piękny gest

Pożar kamienicy w Poznaniu! Mieszkańcy opłakują zmarłych strażaków. Wystawiono księgę kondolencyjną

Mieszkańcy Poznania wciąż nie mogą uwierzyć w to, co stało się w kamienicy przy ul. Kraszewskiego 12. To tam w nocy z soboty na niedzielę (24/25 sierpnia) wybuch pożar, w którym zginęli dwaj strażacy, a wielu z nich zostało rannych. Wiadomo, że na chwilę obecną część z nich jest leczona w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. - To ogromna tragedia - mówią poznaniacy. W holu urzędu miasta pojawiła się księga kondolencyjna...