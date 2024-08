- Powołano biegłego pożarnictwa. Nie mamy żadnych hipotez dotyczących, dlaczego pożar wybuchł. Na poniedziałek, 26 sierpnia zaplanowano sekcję zwłok strażaków. Zabezpieczono nagrania monitoringu. Będzie ustalane, czy ktoś się przyczynił do tego pożaru. Kluczowa dla sprawy jest opinia biegłego. To determinuje nasze działania. Zrobimy wszystko, żeby jak najszybciej poznać przyczynę tego zdarzenia. Biegły będzie dzielił miejsce na sektory, aż dojdzie do miejsca zero - powiedział podczas konferencji prasowej prok. Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.