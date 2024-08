Pożar kamienicy w Poznaniu. Wiemy, kim byli zmarli strażacy. "Wielka strata"

Co doprowadziło do wybuchu?

Pożar kamienicy w Poznaniu. Nie żyje dwóch strażaków

Do pożaru i wybuchu w kamienicy przy ul. Kraszewskiego w Poznaniu doszło w nocy z soboty na niedzielę (24/25 sierpnia). Podczas akcji poszkodowanych zostało 11 strażaków, zaś dwóch było poszukiwanych. Niestety, dwaj strażacy nie przeżyli. Do szpitala trafiły również trzy postronne osoby, które też zostały ranne w tym zdarzeniu.

Wiemy już, kim byli zmarli strażacy. Mieli 33 i 34 lata. Obaj służyli ponad 10 lat. - Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci ogn. Patryka Michalskiego i ogn. Łukasza Włodarczyka - napisał szef MSWiA Tomasz Siemoniak na portalu X. Minister dodał, że "ci doświadczeni funkcjonariusze zginęli podczas akcji gaśniczej w Poznaniu, niosąc pomoc innym". - Ich bohaterstwo, heroizm, a także służba Rzeczypospolitej nie zostaną zapomniane. Rodzinom i Bliskim poległych Strażaków składam wyrazy najgłębszego współczucia. Zapewniam o wsparciu naszego państwa. To wielka strata dla całej Braci Strażackiej w Polsce. Cześć Ich Pamięci - czytamy we wpisie Tomasza Siemoniaka.

Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci ogn. Patryka Michalskiego i ogn. Łukasza Włodarczyka. Ci doświadczeni funkcjonariusze @KGPSP zginęli podczas akcji gaśniczej w Poznaniu, niosąc pomoc innym. Ich bohaterstwo, heroizm, a także służba Rzeczypospolitej nie zostaną…— Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) August 25, 2024

Pożar w Poznaniu. Caritas uruchomił zbiórkę dla poszkodowanych

W niedzielę (25 sierpnia) Caritas Archidiecezji Poznańskiej uruchomiała zbiórkę dla poszkodowanych w pożarze i wybuchu. – Jesteśmy w stałym kontakcie z Centrum Zarządzania Kryzysowego, aby jak najlepiej wspierać działania ratunkowe i pomocowe. Po zakończeniu akcji ratunkowej wielu ludzi będzie potrzebowało wsparcia w odbudowie swojego życia i powrocie do normalności. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o pomoc. Każda, nawet najmniejsza wpłata, przyczyni się do wsparcia poszkodowanych w tej tragedii. Razem możemy pomóc im stanąć na nogi i odbudować to, co stracili – poinformowało Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

Zbiórkę można wesprzeć w formie tradycyjnej na poniższe dane: Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Nr konta: 70 1090 1362 0000 0000 3602 2297, Tytuł: Cel charytatywny – Kraszewskiego. Szczegóły zbiórki można znaleźć także na stronie caritaspoznan.pl.