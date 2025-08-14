Pożar bloku w Poznaniu. Akcja gaśnicza przy ul. Krańcowej. Ewakuacja mieszkańców!

Pożar poddasza w Poznaniu. 23 zastępy w akcji

Mł. asp. Marcin Tecław, oficer prasowy poznańskiej komendy PSP mł. asp. Marcin Tecław powiedział w rozmowie z PAP, że zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali w czwartek (14 sierpnia) przed godz. 19. Ogień objął poddasze pięciokondygnacyjnego bloku przy ul. Krańcowej. Strażakom nie udało się jak dotąd opanować pożaru. - Na miejscu są 23 zastępy strażackie. 83 osoby z całego budynku zostały ewakuowane w trakcie naszych działań - powiedział Tecław.

Strażak wyjaśnił, że płomienie w niewielkim stopniu wydobywają się ponad budynek.

To jest bardziej pożar ukryty, dlatego mamy trudność z uwagi na konstrukcję dachu, która jest drewniana, a pożar jest w przestrzeni między sufitem a dachem budynku.

- opisał Tecław.

Strażak ocenił, że pożar nie zagraża innym obiektom. Nie ma też informacji, by w zdarzeniu ktokolwiek został poszkodowany.

