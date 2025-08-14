Pożar bloku w Poznaniu. Akcja gaśnicza przy ul. Krańcowej. Ewakuacja mieszkańców!

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
2025-08-14 21:48

Pożar przy ul. Krańcowej w Poznaniu. Z palącym się poddaszem budynku wielorodzinnego walczą 23 strażackie zastępy. Jak dotąd ogień nie został opanowany. Z bloku ewakuowano ponad 80 osób. Nie ma osób poszkodowanych.

Super Express Google News

Pożar poddasza w Poznaniu. 23 zastępy w akcji

Mł. asp. Marcin Tecław, oficer prasowy poznańskiej komendy PSP mł. asp. Marcin Tecław powiedział w rozmowie z PAP, że zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali w czwartek (14 sierpnia) przed godz. 19. Ogień objął poddasze pięciokondygnacyjnego bloku przy ul. Krańcowej. Strażakom nie udało się jak dotąd opanować pożaru. - Na miejscu są 23 zastępy strażackie. 83 osoby z całego budynku zostały ewakuowane w trakcie naszych działań - powiedział Tecław.

Strażak wyjaśnił, że płomienie w niewielkim stopniu wydobywają się ponad budynek.

To jest bardziej pożar ukryty, dlatego mamy trudność z uwagi na konstrukcję dachu, która jest drewniana, a pożar jest w przestrzeni między sufitem a dachem budynku.

- opisał Tecław.

Strażak ocenił, że pożar nie zagraża innym obiektom. Nie ma też informacji, by w zdarzeniu ktokolwiek został poszkodowany.

CZYTAJ TEŻ: Śmierć podczas żniw. Prasa do słomy wciągnęła 26-letniego rolnika. Nic nie dało się zrobić

Sonda
Wiesz co robić w przypadku pożaru?

Polecany artykuł:

Nowe informacje po pożarze w Kawlach. Co dalej z poszukiwaniami zaginionego str…
Mieszkańcy Ząbek o pożarze, który strawił budynek mieszkalny. "To niewyobrażalna tragedia"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki