Nowe informacje po pożarze w Kawlach. Co dalej z poszukiwaniami zaginionego strażaka?

Pożar w Kawlach. Poszukiwania strażaka OSP trwają

PSP wciąż szuka zaginionego ratownika OSP, który spadł do wnętrza zadymionej hali. - Działania ratowniczo-gaśnicze prowadzone są równolegle z dwóch stron obiektu, z zachowaniem możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa strażaków pracujących w strefie pożaru - czytamy we wpisie PSP.

Ratownicy sukcesywnie dogaszają zarzewia ognia oraz przeszukują obszar objęty pożarem. Strażacy rozpoczęli prace związane z częściową rozbiórką ścian i konstrukcji nośnej magazynu wysokiego składowania. Do kontrolowania wnętrza konstrukcji obiektu wykorzystywane są drony.

- W sztabie akcji trwa analiza materiałów zgromadzonych z kamer BSP oraz m.in. monitoringu wizyjnego zabezpieczonego przez służby - napisali strażacy.

Na miejscu działają obecnie 43 zastępy PSP i OSP. Według strażaków, akcję utrudniają gęste zadymienie, wysoka temperatura nagrzanych elementów stalowej konstrukcji oraz zniszczone wyposażenie wewnętrzne obiektu.

Strażacy zwracają uwagę na konstrukcję budynku, osłabioną na skutek długotrwałego oddziaływania wysokiej temperatury, której grozi utratą nośności, a dzięki temu wzrasta ryzyko zawalenia się konstrukcji hali.

Źródło: Państwowa Straż Pożarna

