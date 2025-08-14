Pożar w Kawlach. Co z zaginionym strażakiem? Najnowsze informacje od PSP

Według najnowszych informacji z Państwowej Straży Pożarnej, nadal trwają poszukiwania zaginionego ratownika OSP, który podczas środowej akcji gaśniczej pożaru zakładu przetwórstwa drobiowego w Kawlach (woj. pomorskie), spadł do wnętrza zadymionej hali.

Pożar w Kawlach. Zaginął strażak OSP! Akcja poszukiwawcza trwa

Pożar w zakładzie przetwórstwa drobiu w Kawlach na Kaszubach wybuchł w środę (13 sierpnia) po południu w akumulatorowni na poddaszu budynku. Wszyscy pracownicy obecni w zakładzie w momencie wybuchu ognia zostali ewakuowani. Z pożarem przez wiele godzin walczyło kilkuset strażaków.

Według najnowszych informacji od Państwowej Straży Pożarnej, po pożarze zakładu w Kawlach na miejscu działania prowadzą 43 zastępy, w tym 41 PSP (tj. 102 ratowników, w tym 95 z PSP oraz 7 z OSP.

Nadal trwają działania poszukiwawczo-ratownicze zaginionego ratownika OSP. Kierowanie działaniami ratowniczymi od nadbryg. Grzegorza Szyszko przejął nadbryg. Józef Galica.

- Realizowane jest usuwanie elementów zewnętrznych elewacji i konstrukcji stalowej oraz podawane są prądy wody w celu dogaszania zarzewi ognia - czytamy we wpisie PSP w mediach społecznościowych.

Prace polegają na rozbiórce konstrukcji, wykonywaniu przecięć i dostępu przez dach przy pomocy technik linowych z użyciem podnośnika hydraulicznego.

Źródło: Państwowa Straż Pożarna

