Pożar koło Ciechocinka. Dym widoczny z Torunia! Kolejni strażacy jadą walczyć z żywiołem

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-08-14 17:18

Pożar w miejscowości Siarzewo, oddalonej kilkaset metrów od brzegu Wisły, tuż pod Ciechocinkiem (woj. kujawsko-pomorskie). W czwartek (14 sierpnia) - według nieoficjalnych informacji - płonie nieruchomość należąca do firmy zajmującej się przetwarzaniem plastiku.

Pożar w Siarzewie. Czarny dym widoczny z Torunia!

Według informacji portalu ciechocinek.biz, na miejscu pożaru, który wybuchł w czwartek (14 sierpnia) w miejscowości Siarzewo, pracuje już kilka zastępów straży pożarnej. Czarny dym unosi się i jest widoczny z daleka. Według świadków widać go nawet z Torunia.

Na miejsce zadysponowano 25 jednostek straży pożarnej. Działania gaśnicze wciąż trwają.  - Apelujemy do mieszkańców o zachowanie ostrożności i umożliwienie służbom swobodnego dojazdu do miejsca zdarzenia. Nie ma w tej chwili informacji o osobach poszkodowanych - informuje Państwowa Straż Pożarna.

- Ze względu na charakter składowanych materiałów, pożarowi towarzyszy intensywne zadymienie, widoczne z kilkudziesięciu kilometrów. Strażacy pracują w aparatach ochrony dróg oddechowych. Służby apelują, aby nie zbliżać się do rejonu pożaru i unikać wdychania dymu - czytamy w artykule na ciechocinek.biz.

Zalecane jest zamykanie okien, szczególnie przez osoby mające problem z drogami oddechowymi.

Źródło: ciechocinek.biz

