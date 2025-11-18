Poznańska synagoga z burzliwą historią ponownie trafia na rynek, budząc dyskusje o jej przyszłości.

Cena obiektu to 35 milionów złotych, a plan zagospodarowania przewiduje m.in. 12-piętrowy apartamentowiec lub hotel.

Niezależnie od przeznaczenia, parter budynku musi pozostać miejscem pamięci.

Hotel, 122 mieszkania lub akademik. Tak zmienić się może zabytkowa synagoga

W sercu Poznania ponownie rozgorzała dyskusja o jednym z najbardziej niezwykłych budynków w mieście. Mowa o synagodze przy ulicy Wronieckiej 11a, która, choć miała burzliwą historię, to przyciąga do siebie inwestorów. Koszt obiektu jest dość wysoki, bowiem mówimy o 35 milionach zł.

Ten, kto zdecyduje się kupić synagogę, będzie miał jednak sporo możliwości. Okazuje się, że plan zagospodarowania przestrzennego dla Starego Miasta, czyli okolicy, w której znajduje się obiekt, przewiduje trzy potencjalne kierunki rozwoju nieruchomości:

10-piętrowy hotel

12-piętrowy budynek mieszkalny mieszczący 122 mieszkania,

prywatny akademik.

Co ciekawe, niezależnie od wybranego wariantu, istnieje jeden warunek - parter budynku musi pozostać miejscem pamięci, w którym funkcjonuje Muzeum Pamięci Żydów Poznania i Wielkopolski. Zachowanie tego elementu to kluczowy wymóg każdej przyszłej inwestycji.

Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

Synagoga w Poznaniu przy ul. Wronieckiej

Nowa Synagoga w Poznaniu została wzniesiona w 1907 roku według projektu dwóch architektów Cremera i Wolffensteina z Berlina. Niestety, ale w czasie okupacji niemieckiej synagoga została zdewastowana, a jej wyposażenie zniszczone lub rozgrabione. Ulica Wroniecka znalazła się natomiast w obszarze, gdzie ludność żydowską brutalnie wysiedlono lub deportowano do obozów. Dodatkowo swego czasu Niemcy wewnątrz synagogi stworzyli także pływalnię, która - co ciekawe - działała do 2012 roku.

Po tym czasie miało powstać tam Centrum Judaizmu i Tolerancji, lecz ze względu na ograniczony budżet projekt nie doszedł do skutku. W 2019 roku synagogę nabył prywatny inwestor z wielkimi planami, jednak i on nie zdołał dopiąć swego i tym samym dziś ponownie obiekt jest wystawiony na sprzedaż.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć zabytkowej synagogi, zachęcamy do sprawdzenia.