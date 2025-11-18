Poznańska synagoga na sprzedaż. Zabytek może zmienić się w 12-piętrowy apartamentowiec

W samym centrum Poznania stoi budynek, którego historia jest równie zaskakująca, co burzliwa. Przed wojną pełnił funkcję synagogi, w czasie okupacji został brutalnie przekształcony w pływalnię, a później przez lata popadał w zapomnienie. Teraz ten wyjątkowy obiekt ponownie trafił na sprzedaż - z ceną 35 milionów złotych i jasno określonymi warunkami zagospodarowania.

  • Poznańska synagoga z burzliwą historią ponownie trafia na rynek, budząc dyskusje o jej przyszłości.
  • Cena obiektu to 35 milionów złotych, a plan zagospodarowania przewiduje m.in. 12-piętrowy apartamentowiec lub hotel.
  • Niezależnie od przeznaczenia, parter budynku musi pozostać miejscem pamięci.

Hotel, 122 mieszkania lub akademik. Tak zmienić się może zabytkowa synagoga

W sercu Poznania ponownie rozgorzała dyskusja o jednym z najbardziej niezwykłych budynków w mieście. Mowa o synagodze przy ulicy Wronieckiej 11a, która, choć miała burzliwą historię, to przyciąga do siebie inwestorów. Koszt obiektu jest dość wysoki, bowiem mówimy o 35 milionach zł.

Ten, kto zdecyduje się kupić synagogę, będzie miał jednak sporo możliwości. Okazuje się, że plan zagospodarowania przestrzennego dla Starego Miasta, czyli okolicy, w której znajduje się obiekt, przewiduje trzy potencjalne kierunki rozwoju nieruchomości:

  • 10-piętrowy hotel
  • 12-piętrowy budynek mieszkalny mieszczący 122 mieszkania,
  • prywatny akademik.

Co ciekawe, niezależnie od wybranego wariantu, istnieje jeden warunek - parter budynku musi pozostać miejscem pamięci, w którym funkcjonuje Muzeum Pamięci Żydów Poznania i Wielkopolski. Zachowanie tego elementu to kluczowy wymóg każdej przyszłej inwestycji.

Synagoga w Poznaniu przy ul. Wronieckiej

Nowa Synagoga w Poznaniu została wzniesiona w 1907 roku według projektu dwóch architektów Cremera i Wolffensteina z Berlina. Niestety, ale w czasie okupacji niemieckiej synagoga została zdewastowana, a jej wyposażenie zniszczone lub rozgrabione. Ulica Wroniecka znalazła się natomiast w obszarze, gdzie ludność żydowską brutalnie wysiedlono lub deportowano do obozów. Dodatkowo swego czasu Niemcy wewnątrz synagogi stworzyli także pływalnię, która - co ciekawe - działała do 2012 roku.

Po tym czasie miało powstać tam  Centrum Judaizmu i Tolerancji, lecz ze względu na ograniczony budżet projekt nie doszedł do skutku. W 2019 roku synagogę nabył prywatny inwestor z wielkimi planami, jednak i on nie zdołał dopiąć swego i tym samym dziś ponownie obiekt jest wystawiony na sprzedaż.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć zabytkowej synagogi, zachęcamy do sprawdzenia.

