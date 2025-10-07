Poznański klasztor dominikanów tonie w wodzie! Pilnie potrzebna pomoc

Duszpasterstwo Młodzieży Schron w Poznaniu to miejsce, które od lat gromadzi młodych ludzi chcących rozwijać swoją wiarę i wspólnotę w duchu dominikańskim. Niestety, od dłuższego czasu lokal, w którym odbywają się spotkania, boryka się z poważnym problemem. Jak informują duchowni – ojciec Patryk Pajęcki, duszpasterz Duszpasterstwa, i ojciec Marek Urbanowski, przeor klasztoru – powodem jest awaria kanalizacji, która regularnie powoduje zalewanie pomieszczeń.

– Niestety, od dłuższego czasu borykamy się z poważnym problemem – nasze pomieszczenia są regularnie zalewane z powodu awarii kanalizacji. To uniemożliwia nam normalne funkcjonowanie i spotkania – piszą duchowni w apelu opublikowanym w internecie.

Naprawa i remonty wymagają pilnej interwencji, jednak koszty przekraczają możliwości finansowe klasztoru. – Potrzebujemy pilnego remontu, który pozwoli przywrócić to miejsce do stanu używalności. Koszty prac przekraczają jednak nasze możliwości finansowe – dodają ojcowie.

Dlatego duchowni zwracają się z gorącą prośbą o wsparcie: – Każda, nawet najmniejsza pomoc, przybliży nas do celu i pozwoli kontynuować naszą misję. Jeśli sprawa Duszpasterstwa Schron jest Wam bliska, prosimy o Wasze wsparcie i z góry dziękujemy – Bóg zapłać!”

Zbiórka odbywa się w internecie, a każdy, kto zdecyduje się wesprzeć akcję, przyczynia się do ratowania miejsca, które od lat pełni ważną rolę w życiu młodych poznaniaków. To nie tylko remont – to zapewnienie, że młodzież wciąż będzie mogła gromadzić się, rozwijać duchowo i uczestniczyć w inicjatywach wspólnotowych.

Każdy datek, niezależnie od wielkości, ma znaczenie. Pomoc finansowa pozwoli nie tylko usunąć skutki zalania, ale też zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Duchowni apelują więc do wszystkich, którzy czują się związani z tym miejscem, by włączyli się w zbiórkę i wsparli młodych ludzi, którym zależy na kontynuowaniu spotkań w Schronie.

– Z całego serca dziękujemy za każdą formę wsparcia. To dzięki Wam Duszpasterstwo Schron może dalej istnieć i spełniać swoją misję w życiu młodych ludzi – podkreślają ojcowie.

Więcej na temat zbiórki znajdziecie TUTAJ.