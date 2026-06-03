Przemysław Czarnek ujawnia swój majątek. Ile oszczędności zgromadził były minister edukacji?

Oto majątek Przemysława Czarnka. Tyle oszczędności wykazał były minister

Oświadczenia majątkowe polityków co roku budzą ogromne zainteresowanie opinii publicznej. To właśnie dzięki nim Polacy mogą sprawdzić, ile w rzeczywistości zarabiają posłowie i nie tylko. Mogą również zobaczyć, jakie mają oszczędności oraz czy posiadają nieruchomości, a jeśli tak – ile są warte. Najnowsze oświadczenia majątkowe parlamentarzystów zostały opublikowane w czerwcu na stronach Sejmu RP.

Swoje najnowsze oświadczenie majątkowe opublikował m.in. Przemysław Czarnek. W oświadczeniu majątkowym poseł PiS zadeklarował około 85 tys. zł środków pieniężnych zgromadzonych w polskiej walucie. Nie wykazał oszczędności w walutach obcych ani papierów wartościowych.

Czarnek nie zadeklarował także domu, mieszkania ani gospodarstwa rolnego. W dokumencie znalazły się natomiast informacje o udziałach w spadkach. Pierwszy dotyczy 5-procentowego udziału w majątku po zmarłym.

- Udział w spadku po zmarłym Jerzym Pałuckim w wysokości 5%, na który składa się dom, działka i mieszkanie o pow. ok. 40m2 przy (…). Łączna szacowana wartość udziału w spadku ok. 60 000 PLN – czytamy w oświadczeniu.

Poseł wykazał również 1/3 udziału w spadku po zmarłym Henryku Czarnku. Jak zaznaczono w oświadczeniu, masa spadkowa nie została ustalona.

- Udział 1/3 w spadku po zmarłym Henryku Czarnek – bez ustalenia masy spadkowej. Potencjalny składnik masy spadkowej – nieruchomość przy (…) o wartości łącznej ok. 300 tys. zł – podał Przemysław Czarnek w swoim oświadczeniu majątkowym.

Ile zarobił Przemysław Czarnek? Byłemu ministrowi edukacji została pożyczka do spłaty

W rubryce dotyczącej dochodów Przemysław Czarnek wpisał kwotę 294 398,15 zł wynikającą z rozliczenia PIT-36 za ubiegły rok. W części dotyczącej zobowiązań finansowych poseł wskazał pożyczkę sejmową w wysokości 40 tys. zł. Według oświadczenia do spłaty pozostało jeszcze około 5 tys. zł.

Co ciekawe, w oświadczeniu nie wykazano żadnych pojazdów ani innych składników majątku ruchomego o wartości przekraczającej 10 tys. zł. Dokument został opublikowany w ramach corocznego obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez parlamentarzystów.

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